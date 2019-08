Samsung k 8K QLED televizi zdarma přibalí Galaxy S10. Levné to ale nebude...

Při pořízení nových 8K QLED televizí od Samsungu vám k nim jihokorejský výrobce nově zdarma přibalí Samsung Galaxy S10. Konkrétně se jedná o 128GB variantu Galaxy S10 v černé barvě s produktovým označením SM-G973FZKDXEZ v hodnotě 23 490 Kč. Akce platí pro čtyři modely 8K QLED televizí, a už dopředu předesíláme, že jejich pořizovací cena je v jiných relacích, než televize pro „běžné smrtelníky“.

Nejlevnější televize zapojená do akce, 55" QE55Q950, vychází na 99 990 Kč. Pětašedesátipalcová QE65Q900R stojí 129 990 Kč, u 75 palcové varianty připlácíte dalších 50 tisíc korun navrch. Poslední televizí zapojenou do akce a současně absolutním cenovým rekordmanem, je model QE82Q950, který vychází na 254 990 Kč. A v této sumě se pořizovací cena „es desítky“ už hravě ztratí.

Představení Samsungů řady Galaxy S10:

Samotné televize se pyšní rozlišením 7 680 × 4 320 pix, přímým zadním podsvícením a podporou umělé inteligence, která dokáže pomocí 8K Upscalingu převést menší formáty do rozlišení 8K, příp. upravit jas obrazu a podání audio podle podmínek v místnosti, kde se televize aktuálně nachází. Bezplatná služba Moje QLED navíc televizi doveze a nainstaluje přímo u vás doma v obýváku. Samsung bude k výše uvedeným modelům televizí zdarma přidávat Galaxy S10 až do 29. září nebo do dřívějšího vyprodání zásob.

Zdroj Samsung