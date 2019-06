Samsung k modelům řady Galaxy S10 nově zdarma přibalí sluchátka AKG Y500

Samsung počínaje dnešním dnem rozjíždí bonusovou akci, která se opírá o řadu Galaxy S10. Pokud si nově pořídíte smartphony Galaxy S10e, Galaxy S10 či Galaxy S10+, dostanete zdarma sluchátka AKG Y500 a k tomu službu YouTube Premium na čtyři měsíce zdarma. Akce probíhá u vybraných prodejců v ČR, např. na Alze nebo na e-shopu Obchod-Samsung.cz, který patří pod obchodní síť Setos.

Samostatný prodej sluchátek Y500 startuje právě dnes, do prodeje půjdou za 3 999 Kč, a to v černé, modré, zelené a růžové. V rámci akce budou k řadě Galaxy S10 přibalována sluchátka v černé barvě. AKG Y500 se pyšní výdrží až 33 hodin na jedno nabití, váží 230 gramů a s telefonem komunikují přes Bluetooth 4.2. Při sundání sluchátek se reprodukce hudby automaticky pozastaví, díky podpoře funkce Ambient Aware po stisknutí tlačítka víte, co se kolem vás děje.

Představení sluchátek AKG Y500:

U sluchátek AKG Y500 se uvádí impedance 32 ohmů, velikost měniče 40 mm, citlivost 117dBSPL/V@1kHz a frekvenční rozsah 16 Hz - 22 kHz. Samsung bude sluchátka přibalovat k modelům Galaxy S10 od dnešního dne až do vyprodání zásob.