Samsung láká na fotoaparát chystaného Galaxy S9. Chce s ním „přepsat dějiny“

Uvedení nové generace vlajkových smartphonů Galaxy S9 a S9+ se blíží. K premiéře dojde v neděli 25. února v předvečer startu veletrhu mobilních technologií MWC 2018 v Barceloně. Vzhledem k mnoha únikům už máme zhruba představu, co nové modely nabídnou. Jednou z hlavních novinek má být i fotoaparát, na který Samsung láká půlminutovým video spotem.

Z názvu videa vyplývá, že výrobce chce zcela přepracovat fotoaparát ve smartphonu a podle podtitulu máme „zapomenout, co jsme dosud o fotoaparátech věděli“. Už je prakticky jisté, že Samsung do většího modelu osadí duální fotoaparát, což by samo o sobě žádnou revoluci neznamenalo. Nejspíš se ale přidá umělá inteligence, slow-mo videa a další pokročilé funkce.