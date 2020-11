Samsung Level U2. Jihokorejci oživují pět let stará bezdrátová sluchátka

Je to až těžko uvěřit, ale Samsung uvedl v tichosti do prodeje nová zcela bezdrátová sluchátka Level U2, která jsou nástupcem pět let starých sluchátek Level U. To hlavní však zůstává při starém. Most si stále nasazujete za krk, na každém konci čekejte ovládací prvky a také kabely se samotnými sluchátky osazenými 12mm repráčky.

Sluchátka s hmotností 41,5 gramu se budou nabízet v černé a modré barevné variantě a na jedno nabití vydrží až 500 hodin v pohotovostní režimu, resp. 18 hodin nepřetržitého přehrávání hudby. Spojení s telefonem obstará Bluetooth a Scalable Codec, sluchátka se nabíjejí přes zabudovaný USB-C konektor. Samsung Level U2 už se prodávají v Jižní Koreji, odkud by se měla brzy dostat i na další trhy. A cena? Po přepočtu mají nova sluchátka vyjít zhruba na tisícovku, budou tedy levnější alternativou ke Galaxy Buds+ a Galaxy Buds Live.

Představení první generace sluchátek Samsung Level U:

Zdroj Samsung