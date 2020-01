Samsung loni prodal téměř 7 milionů 5G zařízení. Brzy se k nim přidá i 5G tablet

Samsung dnes na svém webu uvedl, že v průběhu celého loňského roku dodal na trh více než 6,7 milionů zařízení Galaxy s podporou sítí páté generace. Podle výsledků agentury Counterpoint Research datovému k listopadu loňského roku mají jihokorejci na trhu s 5G smartphony podíl 53,9 procent. Každý druhý prodaný 5G smartphone v loňském tedy na sobě nesl logo Samsung.

Úplně prvním 5G modelem byl loni v dubnu Galaxy S10 5G, který jsme si mohli krátce vyzkoušet na veletrhu MWC 2019 v Barceloně. V srpnu k němu přibyl Galaxy Note10 5G a Galaxy Note10+ 5G, v září se následně přidal Galaxy Fold 5G a také Galaxy A90 5G. A zatímco většina uvedených smartphonů se v Česku prodávala alespoň ve své LTE variantě, Galaxy A90 se na našem trhu neukázal vůbec. A to jednoduše proto, že LTE odnoží nedisponuje.

Proč Samsung nenabízí 5G smartphony i v Česku? Stojí za tím aktuální strategie firmy, která nabízí 5G verze telefonů pouze na těch trzích, kde již nějaké 5G sítě fungují. Jistě, má to svou logiku, na druhou stranu by však aktuálně prodávané 5G modely v Česku mohly být alespoň „5G ready“ až naše mobilní sítě dostatečně dospějí, příp. bychom mohli 5G sítě alespoň „ochutnat“ v zahraničí. A je tu ještě jedna strana mince, 5G verze bývají často nejvybavenější ze všech, a u smartphonů s cenou přes 25 tisíc může být i toto jedním z rozhodovacích kritérií.

První dojmy ze Samsungu Galaxy A90 5G (IFA 2019):

Pokud budeme číst mezi řádky, šance na to, že se u nás budou prodávat 5G verze modelů řady Galaxy, je letos poměrně vysoká. Samsung v tiskové zprávě uvádí, že rok 2020 „bude rokem Galaxy 5G, a Samsung je nadšený z toho, že přinese podporu 5G ještě do více kategorií zařízení, aby mohl uživatelům představit mobilní zkušenost, o které si lidé mysleli, že nikdy nebude možná...“ První vlaštovkou bude tablet Galaxy Tab S6 5G, tj. u nás prodávaná verze obohacená o podporu 5G, které se v Jižní Koreji dostane do prodeje v prvním čtvrtletí. A další zařízení by měla záhy následovat.

Zdroj Samsungmobilepress