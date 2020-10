Samsung má brzy představit Exynos 2100. Chce sebrat vítr z plachet Qualcommu

Samsung má brzy představit čipset Exynos 2100, který má v příštím roce pohánět řadu Galaxy S21. Podle lekera Mauri QHD už má Samsung čipset dotažen a pomalu se chystá jeho sériová výroba, takže se jeho oficiální premiéra může odehrát prakticky kdykoliv. Čipset se měl navíc objevit na veřejnosti již minulý týden, Samsung jej však chce uvést na trh až nadejte „ten pravý čas“.

Čipset bude vyráběn 5nm procesem a je zřejmé, že jej Samsung bude chtít ukázat světu ještě před premiérou Snapdragonu 875, která se očekává na prosincovém Snapdragon Summitu na Hawaii. I když by měl být nový top čipset od Samsungu výkonově oproti Snapdragonu 875 nepatrně horší, měl by stát méně. A to by mohlo oslovit i ty výrobce, kteří si již u Snapdragonu 865 říkali, že je čipset až neúměrně drahý (rozdíl mezi ním a Snapdragonem 765G údajně činí 70 dolarů, tj. cca 1 600 Kč).

Nový Exynos 2100 má mít stejnou konfiguraci jader jako budoucí Snapdragon (1 + 3 + 4), a v příštím roce by se jej měla dočkat i řada Galaxy Note21. Jeho součástí však ještě nebude grafický čip od AMD, podle posledních spekulací by měly Exynos čipsety s grafikami Radeon přijít do mobilů až v roce 2022.

Via Wccftech zdroj Twitter