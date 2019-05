Samsung má hotový fotočip s 5× zoomem. Má se dostat do zatím neznámé novinky

Jihokorejská média informují o tom, že Samsung dokončil vývoj fotoaparátu s pětinásobným optickým přiblížením. Ten je zřejmě výsledkem odkoupení společnosti Corephotonics, o čemž jsme vás informovali v lednu. Firma, která již dříve vyvinula periskopické fotoaparáty s až 10× optickým přiblížením pro značku Oppo tak svým know-how přispěla i k novému fotomodulu od Samsungu.

Ten sice nabídne „pouze“ 5× bezztrátový optický zoom, Samsungu však pomůže dotáhnout se na konkurenci v oblasti mobilního focení s přiblížením. Do hry se opět dostává periskopická soustava čoček, která umožňuje přiblížit scénu bez toho, aby se z telefonu vysouval objektiv. Nový fotomodul má tloušťku pouhých 5 mm, takže se bez problémů vejde do současných smartphonů, zatím poslední fotomodul od divize Samsung Electro-Mechanics s dvojnásobným optickým přiblížením byl ještě o 1 mm tlustší.

