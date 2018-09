Samsung má ještě letos oznámit telefon se čtyřmi foťáky na zadní straně

Nový model řady Galaxy S je v prodeji, stejně tak jako nejnovější generace tabletofonu Galaxy Note. A protože již v redakci testujeme i tablet Galaxy Tab S4, vypadá to, že má Samsung v oblasti mobilní divize pro letošek „splněno“. Loni by touto dobou již výrobce připravoval novinky pro rok následující, podle twitterového účtu @IceUniverse však Samsung letos vytáhne ještě několik es z rukávu, např. smartphone, který bude mít hned čtyři fotoaparáty!

Camera Camera Camera Camera — Ice universe (@UniverseIce) 2. září 2018

A to nikoliv v očekávaném rozložení dvou na přední a dvou na zadní straně, všechny čtyři snímače totiž mají být umístěny na zádech telefonu. Podle doplňujících informací od Ice Universe nejedná o Galaxy S10 ani o skládací Galaxy F, ale o zcela neznámé zařízení, které zřejmě otevře zbrusu novou modelovou řadu. Ještě překvapivěji zní informace o tom, že se telefon na trh nedostane v letech 2019 či 2020, ale ještě do konce letošního roku. Pokud se informace potvrdí, měl by Samsung na předvánočním trhu dost zajímavou novinku zaměřenou na mobilní focení...

Vše jsou ale zatím pouhé spekulace, které se navíc ani nemohou opřít o zkušenost z let minulých. Pokud bude smartphone od Samsungu se čtyřmi fotoaparáty skutečným produktem, měli bychom se, s ohledem na četnost úniků o Galaxy Note 9, již velmi brzy dočkat upřesňujících informací.

