Samsung má odvážné plány. Příští rok chce prodat až šest milionů skládaček

I když první rok skládacích zařízení u Samsungu nevyšel úplně podle představ (kauzu Galaxy Fold zřejmě netřeba připomínat), jihokorejci mají na příští rok odvážné plány. V příštím roce chce Samsung prodat šest milionů skládacích zařízení, což by byl oproti 500 tisícům Galaxy Fold, které Samsung v letošním roce doposud prodal, výrazný posun kupředu.

Jihokorejci si sice pro rok 2020 vytyčili metu 10 milionů prodaných skládaček, po problémech Foldu, které zpozdily jeho nástup na trh, se však uchýlili ke „střídmějšímu“ odhadu šesti milionů kusů. Je zcela jisté, že jediný model by vytyčenou metu naplnit nedokázal, a tak se očekává, že Samsung příští rok představí hned několik skládacích zařízení. Galaxy Fold 2, jak se přezdívá chystanému nástupci Foldu, by měl být oznámen příští rok v dubnu. Zatím se u něj spekuluje o vnitřním 8,1" OLED displeji, který by měl být chráněn tenkou skleněnou vrstvou. Nic víc se o něm zatím neví.

Zapomenout nesmíme ani na další skládací model, tentokrát v podobě véčka, jehož rámcovou podobu Samsung prozradil na letošní konferenci SDC 2019 v San José. A to by mělo být levnější, než Galaxy Fold, který se v Evropě prodává za částku převyšující 50 tisíc Kč! Samsung v segmentu skládacích hybridů i přes úvodní neúspěch vidí velký potenciál, i proto s divizí Samsung Display ladí a vylepšuje skládací displeje. Jihokorejci navíc, kvůli zvýšené produkci skládaček, investovali nemalé finanční částky do svých továren ve Vietnamu.

Analytici však nejsou tak optimističtí jako Samsung. Podle jejich odhadů poroste segment skládacích zařízení v příštím roce jen o 3 miliony kusů, z aktuálních dvou na pět milionů. Samsung ve svých číslech ale zřejmě vyhodnocuje i postupný start prodejů skládaček na dalších trzích, což zcela jistě zvýší uživatelskou základnu skládacích hybridů. Česko je však zemí skládačkami zcela nepolíbenou, Galaxy Fold se u nás neprodává, stejně jako Huawei Mate X, který půjde v Číně do prodeje 15. listopadu. A jeho dostupnost v Evropě je, i díky trvajícím americkým sankcím, velkou neznámou.

Budoucí skládačka od Samsungu bude vypadat jako véčko:

