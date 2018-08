Samsung má první smartphone s Androidem Go. Jmenuje se Galaxy J2 Core

Samsung dnes představil svůj vůbec první smartphone, ve kterém běží ořezaný operační systém Android Go ve verzi Oreo. I když je ve všeobecném podvědomí, že Android Go znamená čistý Android, nakonec tomu tak není. Google výrobcům nenařizuje zůstat u základního designu, proto i Galaxy J2 Core nabídne známý vzhled nadstavby Samsung Experience.

Zjednodušená verze Androidu Oreo (Go Edition) se má podílet na svižné odezvě systému, i přesto že se hardwarová výbava drží hodně při zemi. Telefon o rozměrech 143 × 72 × 8,9 mm a váze 154 gramů pohání čtyřjádrový 14nm Exynos 7570 s 1GB operační pamětí. Úložiště je pouze 8GB, systém však nabídne úsporné Go verze aplikací, takže by vám v paměti mělo zůstat okolo 5 GB volného místa. A počítat můžete i s microSD kartami.

Vzhledově telefon odkazuje spíše na starší smartphony s Tizenem, 5" TFT displej nabídne rozlišení 960 × 540 pix. Selfie kamerka má rozlišení 5 MPx, hlavní fotoaparát je osmimegapixelový. U obou snímačů se počítá se světelnost F2.2. Konektivitu zajišťuje Wi-Fi, protože však Samsung neuvádí podporu sítí 4G, domníváme se, že maximem bude 3G, příp. dokonce jen 2G. Lokálně je k dispozici Bluetooth 4.2. Navigaci obstará společný čip GPS, Glonass a BeiDou. Baterie má kapacitu 2 600 mAh.

Operační systém Android Go v kostce:

Samsung Galaxy J2 Core je ode dneška nabízen v Malaysii a Indii, odkud se má smartphone dostal i na další, zejména rozvojové, trhy. Cena se v přepočtu pohybuje okolo 1 800 Kč. K případné dostupnosti telefonu v Evropě se zatím výrobce nevyjádřil.

Zdroj Samsung News