Samsung má v plánu vyrábět 600MPx mobilní fotoaparáty. Má to ale malý háček

Leaker Ice Universe prozradil, že má jihokorejský Samsung v plánu vyrobit mobilní fotočip s neuvěřitelným rozlišením 600 MPx! Ještě, když vezmeme v potaz, že rozlišení lidského oka se uvádí okolo hodnoty 576 megapixelů. A jako důkaz na svém Twitteru ukázal slide z interní prezentace uskutečněné na uzavřené akci Samsung Investor Forum 2020, který prozrazuje dost zajímavé detaily...

Samsung budoucí upgrade fotočipů na rozlišení 600 MPx opírá zejména o to, že 4K a 8K videa pomalu přechází v mainstream. A protože chce Samsung nabídnout co největší grafickou kvalitu i při přiblížení scény, je podle jeho názoru nejlepším řešením daleko větší snímač, než byl kdy u smartphonů použit. Na slidu tak vidíme náznak budoucího 600MPx fotočipu ISOCELL s 0,8µm pixely, který má mít obří rozměry 1/0.57".

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh — Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020

Jenže, tak velký snímač by zaplnil okolo 12 procent zad smartphonu. S tím by se sice dalo žít, jenže fotočip s optikou by vystupoval až 1,3 cm z těla o tloušťce 8,8 milimetru, což je pro Samsung zatím neřešitelnou překážkou. Jihokorejci počítají s tím, že budoucí generace fotočipu budou prostorově efektivnější, což zpřístupní nasazení 600MPx fotoaparátů v komerčně dostupných smartphonech.

Maximem řady Galaxy je 108MPx snímač použitý u Galaxy Note20 Ultra: