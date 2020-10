Samsung má v rukávu Exynosy s AMD grafikou. Dočkat se jich máme v roce 2022

Čínský leaker Ice Universe na Twitteru rozkryl detaily připravovaných čipsetů řady Exynos. Na příští rok plánuje Samsung vydání čipsetu s interním názvem Exynos 9840, který bude na trhu znám jako Exynos 2100. A pokud se nestane nic překvapivého, bude součástí evropských modelů řady Galaxy S21.

Mnohem zajímavěji však vypadá výhled na rok 2022, kdy bude možné konečně spatřit plody spolupráce Samsungu s gigantem AMD. Jihokorejci mají v plánu představit čipsety s interními názvy Exynos 9855 a Exynos 9925, a minimálně druhý z nich má dostat grafický adaptér AMD Radeon.

Zatím posledním známým čipsetem od Samsungu je 5nm Exynos 1080, jehož součástí jsou čtyři jádra Cortex-A78, čtyři jádra Cortex-A55 a grafický adaptér Mali-G78. Jedná se však o procesor pro smartphony střední třídy, který by měl jako první dostat zatím neznámý smartphone od značky Vivo, následně by měl pohánět i modely Galaxy A52 a Galaxy A72, která by mohly být představeny již začátkem příštího roku.

As we all know

Exynos9830=Exynos990, Exynos9840=Exynos2100,

Now, Samsung is developing Exynos9855 and Exynos9925, the latter may be a processor with AMD GPU pic.twitter.com/LixFZNBNXD