Samsung má znovupředstavit skládací Galaxy Fold na veletrhu IFA v Berlíně

Samsung na blížícím se veletrhu IFA sice zřejmě žádné úplné novinky neukáže, dočkat bychom se však mohli alespoň obnovené premiéry skládacího Galaxy Fold. Upravená verze hybridu se dostane do prodeje již tento pátek 6. září, a to na domovském trhu v Jižní Koreji. O den dříve má být skládačka, podle posledních spekulací, vystavena i na stánku Samsungu na berlínském veletrhu IFA, kde by si jej konečně mohla osahat i široká veřejnost.

Úvodní várka má činit 20 - 30 tisíc kusů, přesto má být podle některých zdrojů v pátek k dispozici jen 2 500 kusů. Alokováno má být 300 až 400 kusů pro každého jihokorejského operátora, zbytek má být nabízen na volném trhu. Zařízení bude k dispozici v černé, stříbrné, zelené a modré. U posledních dvou zmiňovaných variant si navíc bude možné vybrat ze dvou barev pantů - stříbrné a zlaté. Zajímat nás bude zejména to, zda Samsung vyladil všechny nedostatky. Pokud by se objevily další problémy, mohlo by to zlomit vaz celé kategorii skládacích zařízení.

Představení skládacího Samsungu Galaxy Fold:

V USA, Číně a ve vybraných státech v Evropě se Galaxy Fold dostane do prodeje 27. září, ovšem předobjednávky mají jihokorejci vyřizovat již od 11. září, a to průběžně podle skladové dostupnosti. Z dřívějšího vyjádření Samsungu je však zřejmé, že do ČR se Galaxy Fold v první vlně zcela jistě nedostane. Kdy, a zda se jej vůbec na českém trhu dočkáme, zatím není jasné.

Zdroj KoreaHerald, yna