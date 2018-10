Samsung mění strategii. Název Galaxy J zmizí, několik nových řad zase přibude

Pokud si zavzpomínáte pár let nazpět, nabízel Samsung v jednu chvíli nepřeberné množství smartphonů, ovšem s chaotickým označením. V paměti ještě teď máme historicky nejdelší název smartphonu, který se nám skoro ani nevešel do nadpisu - Samsung Galaxy Grand Neo Plus Duos z roku 2015. Poté následovala doba vytřízení portfolia do jasně vymezených řad - Galaxy J, Galaxy A, Galaxy S a Galaxy Note. Podle spekulací se však jihokorejci zřejmě brzy vrátí do starých kolejí...

The Galaxy J series will disappear and several new alphabet series will be born. Starting in 2019, Samsung will adopt a new smartphone strategy. — Ice universe (@UniverseIce) 2. října 2018

Nemáme na mysli chaotické značení, ale spíše počty smartphonů. Řada Galaxy J má totiž od příštího roku úplně zaniknout a místo ní vznikne několik nových modelových řad. Podle známého leakera Ice Universe má Samsung od příštího roku razit v segmentu smartphonů zcela novou strategii. Odhadujeme, že se Samsung opět vrátí do nejnižšího cenového segmentu, který se, zejména na velkých trzích v Čině a Indii, prodává nejlépe, a Samsung v něm dnes nemá co nabídnout.

Kořeny nové strategie můžeme vidět už v letošním roce, kdy se Samsung rozhodl inovace nabízet nejprve ve střední třídě a až poté je integrovat do topmodelů Galaxy S a Galaxy Note. Výsledkem je tak Galaxy A7 (2018) se třemi fotoaparáty nebo spekulovaný Galaxy A9 (2018), který má na zadní straně nabídnout hned čtyři snímače. Samsung chce také zpřístupnit bezdrátové nabíjení širšímu spektru uživatelů smartphonů střední třídy, pro které připraví levnou nabíjecí podložku.

