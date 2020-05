Samsung Money. Platební karta od Samsungu nebude mít viditelný CVV kód

O tom, že Samsung chystá vlastní platební kartu, se šušká již delší dobu. A po prvních náznacích, které do médií pronikly začátkem května, přišel Samsung s oficiálním oznámením platební karty, která se bude nazývat Samsung Money. Na projektu spolupracuje i nebankovní fintech SoFi, přičemž samotná debetní karta spadá pod křídla MasterCard. Mezi řádky můžeme novou službu vidět jako přímou konkurenci pro Apple Card.

Plastová kartička má jen magnetický proužek, čip a je na ní uvedeno jméno uživatele. Tím to ale končí, chybí tak číslo karty, platnost a dokonce i CVV/CVC kód, který se dozvíte pouze prostřednictvím aplikace Samsung Pay, která je s kartou přímo provázaná. Ve službě Samsung Money bude možné otevřít si soukromý nebo sdílený účet (vedený u americké The Bancorp Bank), a jakmile vám dorazí platební karta, jednoduše ji aktivujete v Samsung Pay přes NFC. Pro samotnou správu financí vám tak postačí samotná mobilní aplikace.

Vedení účtu i výběry z bankomatů jsou zcela bez poplatků. Samsung v USA provozuje tzv. Rewards program, do něhož získáváte body za každý nákup pomocí této platební karty. Pokud dosáhnete mety 1 000 bodů, můžete je vyměnit za různé odměny. Při samotném otevření nového účtu můžete vyhrát až 1 000 dolarů na vybrané produkty od Samsungu. Z tiskové zprávy je zřejmé, že služba debutuje nejprve v USA (v průběhu léta), a poté se dostanete do dalších zemí, kde už běží platební aplikace Samsung Pay. Do Česka se tedy platební karta od Samsungu v dohledné době určitě nedostane.

Zdroj Samsung