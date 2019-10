Samsung myslí i na další modely. DeX for PC bude brzy fungovat u řady Galaxy S10

Samsung spolu s řadou Galaxy Note10 spustil aplikaci DeX for PC, která po připojení telefonu k počítači zobrazí desktopové prostředí DeX v podobě aplikačního okna přímo ve Windows 10. Samsung na SDC 2019 prozradil, že od uvedení aplikace roste počet uživatelů DeXu exponenciálně, a to hned z několika důvodů. V prvé řadě odpadla nutnost dokovací stanice či DeX kabelu, v případě druhém je zajištěna větší provázanost obou platforem. V notebooku na cestách můžete plynule přecházet mezi Windows a DeXem, který prostředí a obsah telefonu přenese na daleko větší displej.

A má to svou logiku - proč byste při sezení u počítače měli souběžně pracovat na malém displeji telefonu, když máte přímo před sebou velký monitor? Jednou ze zmíněných výhod DeX on PC je rychlý Drag-and-Drop. Z Windows 10 (nebo z Macu) můžete do DeXu rychle přetáhnout soubory, což samozřejmě funguje i obráceně. Navíc si na počítači spustíte miliony mobilních aplikací bez toho, abyste museli instalovat emulátor. Všechna aplikační data přitom zůstávají na vašem smartphonu, takže nemusíte řešit žádné importy a exporty. Bezpečnost dat i nadále zajišťuje režim Samsung Knox.

Samsung DeX nyní funguje i jako PC aplikace:

Stinnou stránkou je omezená podpora DeX on PC pouze na modely řady Galaxy Note10. Zástupci Samsungu však na SDC prozradili, že se již velmi brzy chystá rozšíření aplikace i na modely řady Galaxy S10. Do budoucna není vyloučena ani podpora dalších zařízení, zaměstnanci Samsungu však konkrétní být nechtěli. Zda se funkce dostane i na Galaxy Note 9, tak zatím není známo. Samsung na SDC 2019 vývojářům aplikací ukázal, že upravit svou aplikaci pro DeX není nic náročného. A pokud se nového trendu vývojáři chytí, měly by v DeXu velmi brzy přibýt i nové optimalizované aplikace.