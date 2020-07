Samsung na akci Unpacked nástupce Foldu neukáže. Schová si jej na podzim

Samsung má na virtuální akci Unpacked, která se uskuteční 5. srpna, představit celou řadu produktů mobilní divize. Zcela jistě se dočkáme dvou tabletofonů řady Galaxy Note20, a dále se hovoří o dvou tabletech, o 5G verzi véčka Galaxy Z Flip, chytrých hodinkách a také o nových zcela bezdrátových sluchátkách. Ještě před pár dny se v souvislosti s akcí Unpacked skloňoval i nástupce Galaxy Foldu, který však byl údajně odložen až na podzim.

Podle Maxe Weinbacha můžeme za zpožděním hledat software, který je na hony vzdálen od své finální podoby. Samsung údajně ještě ani nezahájil testování pro partnery a operátory, chybí klíčové informace o hardwaru, a také koncová cena. Celkově to podle zdroje vypadá na to, že Samsung se skládacím Galaxy Z Fold 2 (ano, tak se bude jmenovat nástupce Galaxy Fold) nebude na trh tolik spěchat. Na akci Unpacked však jihokorejci novou skládačku zcela určitě zmíní, a to včetně data její budoucí premiéry. Ta se očekává někdy okolo září, přičemž do prodeje by mohla jít nová skládačka v průběhu října.

Fold 2 isn't happening at Unpacked. — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 11, 2020

Odložení skládačky vypadá logicky, protože při souběžném představení by mohla zcela zastínit řadu Galaxy Note20.

