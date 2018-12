Samsung na CES 2019 ukáže displej, který bude sloužit i jako sluchátko při volání

Samsung má v příštím roce vydat hned několik smartphonů bez sluchátkového reproduktoru. Hlas protistrany při hovoru se tak má linout přímo z displeje. Jihokorejci na veletrhu CES 2019 ukáží prototyp smartphonů a televizí využívající displej SoD (Sound on Display). První prototypy přitom výrobce ukázal již v červnu na výstavě SID 2018, očekáváme tedy, že technologie už bude dotažena natolik, aby ji bylo možné nasadit do komerčně dostupných zařízení.

Technologie Sound on Display využívá pro vedení zvuků vaše kosti a svaly k přenosu vibrací v pásmu 100 - 8 000 Hz. Při volání tedy protistranu neuslyšíte, až tehdy, jakmile se svých uchem dotknete vrchní poloviny displeje. Technologie se tak nijak výrazně neliší od jiných podobných řešení (např. SoundCasting Technology od Viva). Díky „vymazání“ reproduktoru bude moci displej zase o něco narůst do výšky, a to za předpokladu, že se selfie kamerka přesune do „průstřelu“, a podpůrné snímače pod displej.

Zvuk z AMOLED displeje a ovládání displeje pod vodou (SID 2018):

1:48 – Zvuk šířící se z displeje (Sound on Display)

– Zvuk šířící se z displeje (Sound on Display) 2:50 – Aqua Force Sensor

Na přenosu zvuku ze sluchátka vibracemi pracuje i LG, které jej již ukázalo u svých OLED televizí řady Crystal Sound, a také hned několik čínských výrobců. Technologie se má do běžně dostupných smartphonů dostat ve druhé polovině příštího roku.

Zdroj ETnews