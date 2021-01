Samsung na CESu ukáže nové displeje. První pohled nabídne již za pár dní

Samsung 14. ledna představí řadu Galaxy S21, ovšem ještě o pár dní dříve bude jihokorejský výrobce vidět na veletrhu CES. Slovo „vidět“ je tentokrát trochu nadsazené, protože se letošní veletrh spotřební elektroniky neuskuteční naživo, ale vůbec poprvé jen v online podobě. Samsung však chce dát ochutnat své novinky s předstihem, a proto láká na akci s názvem First Look.

Videopozvánka je na blogu Samsungu zařazena do sekce TV & Audio, ovšem již z dřívější pozvánky bylo patrné, že by se akce mohla nést i všeobecně ve znamení vývoje displejů pro různé kategorie zařízení spotřební elektroniky. Je zřejmé, že hlavní novinkami eventu First Look budou nové obrazovky pro televize nové generace, ovšem Samsung v pozvánce zmiňuje i technologie a vize pro budoucnost displejů, a my mezi řádky čteme, že by se mohly týkat i mobilních displejů. Třeba těch skládacích nebo rolovacích...

Trailer na akci Samsung First Look 2021:

Živý přenos akce First Look 2021 bude probíhat na stránkách Samsungu, a to již ve středu 6. ledna od 17.00 hod. středoevropského času. Další novinky, na které se v rámci First Look nedostane, budou oznámeny na konferenci „Better Normal for All“, která se uskuteční, už pod hlavičkou veletrhu CES 2021, 11. ledna.