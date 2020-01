Samsung na CESu ukáže SelfieType. Přinese revoluci v psaní textů v mobilu?

Samsung na letošním veletrhu CES vůbec poprvé vypustí svou klasickou tiskovou konferenci, a omezí se pouze na Keynote. To dává tušit, že si jihokorejci na právě začínající veletrh spotřební elektroniky v Las Vegas nepřivezli žádnou výraznou novinku. Alespoň z pohledu mobilního hardwaru bychom skutečně neměli čekat nic nového, ale u softwaru je to věc úplně jiná. Mimo technologie Neon, která vytvoří „virtuálního“ člověka, kterého nerozeznáte od živé bytosti, se můžeme těšit na zadávání textů SelfieType.

Algoritmy na pozadí budou hodně složité, ovšem z pohledu běžného uživatele to nevypadá jako nic složitého. Nainstalujete aplikaci, podepřete smartphone nebo tablet, a můžete psát texty ťukáním prstu o desku stolu, jako byste psali na velké QWERTY klávesnici. Přesné místo dotyku prstu vyhodnocuje umělá inteligence a převádí je na stisk jednotlivých kláves s písmeny. Podívejte se na níže umístěné video, výsledek vypadá dost efektně!

Představení SelfieType u smartphonu, tabletu a skládacího zařízení:

Je však otázkou, zda bude psaní efektivní. Uživatelé mohou mít problém poslepu lokalizovat jednotlivé klávesy s písmeny. Na druhou stranu, SelfieType je určeno pro notorické psavce, kteří už na mobilu napsali několik stránek ve Wordu. Pokud ve smartphonu jen datlujete krátké SMSky, SelfieType pro vás určeno rozhodně nebude. A není cílenou ano pro všechny uživatele na světě, v začátcích se počítá jen s podporou angličtiny. Další jazyky se objeví později.

Na videu výše si můžete všimnout i nestandardního layoutu klávesnice, který má eliminovat případné „překlepy“. Je také jasné, že klávesnice bude potřebovat aktivní predikci, která vyřeší chyby při snímání prstů. Nasazení klávesnice by však nemělo být nic složitého, bude stačit stáhnout jeden aplikační balíček a instalovat jej. Kdy to bude možné, že dozvíme na Keynote Samsungu, která startuje dnes v 18:30 PT. Díky časovému posunu bude možné v Česku akci sledovat v živém streamu až zítra ve 3:30 českého času, a to na blogu Samsungu.