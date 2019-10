Samsung na konferenci SDC 2019 ukáže One UI 2.0 a spoustu dalších novinek

Z kdysi neznámé akce Samsung Developer Conference (SDC) se postupem času vyklubala událost, které se mimo vývojářů účastní i novináři. Aby taky ne, když na loňské SDC 2018 Samsung světu poprvé ukázal svůj skládací Galaxy Fold. Letošní konference SDC 2019 je doslova za dveřmi, a jihokorejci si i tentokrát připravil spoustu softwarových novinek, nejen pro vývojáře her a aplikací...

SDC 2019 startuje již dnes, tj. 29. října, a potrvá dva dny. Největší novinky, z pohledu softwaru a produktů, oznámí šéf Samsungu, DJ Koh, na úvodní Keynote, která startuje dnes v 18:00 hod. českého času, a budete ji moci sledovat na těchto webových stránkách. Největším highlightem bude představení grafické nadstavby One UI 2.0, která se do smartphonů řady Galaxy dostane spolu s Androidem 10. Ve videu níže prezentovaný telefon by navíc mohl dost výrazně napovědět, jak bude vypadat budoucí Galaxy S11...

Samsung láká na představení nadstavby One UI 2.0:

V rámci konference se však dostane na celou řadu dalších témat. Samsung prozradí, co stojí za optimalizátorem herního výkonu u svých smartphonů, poodkryje plány s blockchainem, poodhalí budoucnost Wi-Fi 6, dá nakouknout pod pokličku gest pera S Pen, ukáže postupy, jak vyvíjet aplikace pro skládací zařízení, odprezentuje novinky v DeXu včetně virtualizace Windows 10, a mnoho dalšího.

A kdo ví, možná se dočkáme i zmínky o nástupci skládacího Galaxy Fold, o němž se už několik týdnů poměrně živě spekuluje. Samsung se ústy DJ Koha zcela jistě vyjádří i k první generaci Galaxy Fold, která by se mohla postupně dostat do dalších zemí v Evropě. A my tajně doufáme, že brzy dojde řada i na ČR. No, a protože na letošní SDC 2019 budeme přítomni osobně, můžete se těšit na novinky a zpravodajství přímo z místa dění.