Samsung na SDC 2019 oznámil výherce designové soutěže Next Galaxy Designs

U příležitosti akce SDC 2019 (Samsung Developer Conference) jsme měli možnost prohlédnout si přímo na stáncích účastníky soutěže Next Galaxy Designs. Jednalo se o společný projekt Samsungu a designového magazínu Dezeen, jehož cílem bylo vytvořit soutěžní návrhy z pohledu příslušenství a mobilních wallpaperů pro smartphony řady Galaxy.

V první zmiňované kategorii (označované jako Next Mobile +) nás, stejně jako Samsung, nejvíce zaujal robotický stojánek Star of Galaxy. Do horní části stojánku jste pomocí vyměnitelných nástavců umístili telefon s hlasovým asistentem Bixby, který vás při každodenních činnostech sledoval a natáčel se v rozmezí 360° tak, aby vás neustále „viděl“. A to se hodí třeba při telekonferencích, vaření, při natáčení selfie videí telefonem, apod. Na nebodovaných pozicích se umístil stojánek a nabíječka pro hodinky v podobě interaktivní hračky, a také řemínek pro bezpečné držení telefonu v dlani.



Robotický stojánek Star of Galaxy se magneticky přichytí ke smartphonu, tabletu i k hodinkám řady Galaxy Watch

Správně jsme si tipli i vítěze kategorie Next Mobile Wallpaper Paradigm, kterým se stala aplikace Garden of Galaxy. Ve své podstatě se jedná o animované „rostoucí“ wallpapery. Při úvodním nastavení tapety dostanete semínko, které na displeji tabletu, smartphonu či hodinek postupně roste. Samotné „geny“ rostoucí květiny jsou náhodně generované, jsou ovšem zkombinovány s vybranou barvou a věkem uživatele.



Aplikace Garden of Galaxy vám na displeji smartphonu, tabletu a hodinek každý měsíc „vypěstuje“ květinu

Zobrazená květina reaguje i na aktuální počasí (např. při dešti je pokryta kapkami) nebo na fázi dne (zavírá nebo otevírá okvětní lístky). Po měsíci vyplodí květina nová semínka a cyklus růstu se znovu opakuje. Květiny můžete libovolně přesouvat mezi všemi vašimi zařízeními. Kdy bude stojánek a kvetoucí pozadí k dispozici ke komerčnímu využití, zatím není jasné.

Samsung na SDC 2019 dále ukázal novou verzi nadstavby One UI 2.0:

Zdroj SamsungMobilepress