Samsung nabídne i vnější skládací displej. Na trhu má být dříve, než Huawei Mate X!

Samsung sice již dříve u svých skládacích zařízení sliboval roční periodicitu, uvedl však také, že jen u Foldu to nekončí, a že má v plánu uvést na trh i další typy skládacích konstrukcí. Jednou z nich je i vnější skládací displej, resp. zařízení na způsob Huawei Mate X. A právě takový model má Samsung již velmi brzy představit, na trhu pak má být přitom ještě dříve než zmiňovaný Mate X. Ten má na pulty obchodů dorazit v září, přesto jsme si jej již mohli na chvíli vyzkoušet.

Samsung tak neponechává nic náhodě, a to ani s ohledem na odložený start modelu Galaxy Foldu. A protože v září už by měl být v prodeji Mate X, nabízí se jediné. Premiéra podobného modelu od Samsungu se zřejmě odehraje spolu s tabletofony řady Galaxy Note 10, které by se měly být představeny 7. srpna v New Yorku. A pokud bude vnější skládačka od Samsungu na trhu první, mohou jihokorejci „poděkovat“ americkým sankcím proti Huawei. I když, sobotní schůzka hlav obou zainteresovaných států může ještě leccos změnit.

Po Galaxy Fold a novince s vnějším skládacím displejem (říkejme ji pracovně Galaxy Flex) přijde začátkem roku 2020 na řadu skládací „véčko“. Očekávat můžeme něco na způsob připravované skládací Motoroly Razr. Ve druhé polovině roku 2020 prý máme očekávat nástupce Galaxy Fold, který bude mít osmipalcová vnitřní displej, který by měl po rozevření podporovat ovládání dotykovým perem S Pen! Pokud se Samsungu podaří přeložit i dotykovou vrstvu od Wacomu, může to být pro „skládačky“ dost zajímavým přínosem.

Představení Samsungu Galaxy Fold:

