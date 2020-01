Samsung nabídne nová áčka i v Česku. Známe ceny Galaxy A51 a Galaxy A71

V polovině prosince loňského roku představil Samsung první dva smartphony modelové řady Galaxy A pro rok 2020, včera k tomu přibyly i důležité detaily ze strany české pobočky. Dozvěděli jsme se to nejpodstatnější, tedy kdy a za kolik se na našem trhu začnou prodávat první letošní „áčka“, Galaxy A51 a Galaxy A71. Pro obatelefony jsou připraveny hned tři barevné varianty.

Samsung Galaxy A51

Galaxy A51 naváže na loňský bestseller řady Galaxy A, na Galaxy A50. Telefon dostane 6,5" Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a čtyřnásobný fotoaparát. Ke 48MPx snímači se přidá 5MPx snímač hloubky ostrosti, ultraširokoúhlý foťák a samostatné makro. V průstřelu umístěná selfie nabídne rozlišení 32 MPx.

Samsung Galaxy A51 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 74 × 7,9 mm, 172 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9610 (8× null, 2 GHz)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Výkonovou stránku zajistí osmijádrový Exynos 9610 (4 2,3 GHz + 4 × 1,7 GHz) spolu se 4 GB RAM. Vnitřní 128GB paměť rozšíříte microSD kartami až o dalších 512 GB. Smartphone se do prodeje dostane jako Dual SIM, a to se 4 000mAh baterií, která bude podporovat rychlé 15W nabíjení. Galaxy A51 se na trh dostane ve druhé polovině ledna za 9 499 Kč. K dostání bude v černé, bílé a modré barevné variantě.

Představovací video Samsungu Galaxy A51:

Samsung Galaxy A71

U většího sourozence, který je nástupcem Galaxy A70, narostla úhlopříčka displeje na 6,7 palce a rozlišení hlavního fotoaparátu na 64 MPx. Samsung dále vsadil na jiný čipset, konkrétně na Snapdragon 730 (2 × 2,2 GHz + 6 × 1,8 GHz). Operační paměť narostla na 6 GB, kapacita baterie povýšila na 4 500 mAh. Můžete ji dobít zrychleně pomocí 25W kabelového dobíjení.

Samsung Galaxy A71 katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 7,7 mm, 179 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 8 192 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 730 (2× Cortex-A76, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Obě nová „áčka“ nabízejí poddisplejovou čtečku otisků prstů a mají spoustu softwarových přídavků známých z vybavenějších zařízení. Např. z řady Galaxy S se do telefonů dostal režim Super Steady Video, který využijete při natáčení v pohybu. Uvnitř obou smartphonů bude připraven Android 10 s nadstavbou One UI 2.0. Galaxy A71 se do prodeje dostane začátkem února za 11 999 Kč. K dostání bude v černé, stříbrné a modré.