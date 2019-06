Samsung nebude experimentovat. Telefon s displejem až do boků byl nakonec zrušen

Samsung chtěl na podzim uvést na trh zajímavý telefon, z odvážných plánů ale nakonec sešlo. Podle leakera Ice Universe chtěl Samsung za pár měsíců začít prodávat smartphone, který by měl displej přes 100 % čelní strany. Jak je to možné? Displej připravovaného telefonu měl plynule „přetékat“ na všechny boční hrany, takže z čelního pohledu by displej základní půdorys ještě o něco předčil.

I will explain to you what is a phone with a screen-to-body ratio of more than 100%: when the screen on both sides of the phone is bent to the side, the area after the screen is expanded is larger than the projected area of the phone. the S to B ratio Will exceed 100% pic.twitter.com/d4og9S7RHB