Samsung není jen elektronika. Podívejte se, jak Korejci žili sen o supersportovním autě

Když se řekne Samsung, zvláště tady na MobilManii se vám patrně vybaví mobilní telefony. Možná jste si stejného loga všimli i na ledničkách a řadě další elektroniky, ale ani tady korejský gigant nekončí. Ani zdaleka...

Věděli jste, že Samsung měl i automobilovou divizi? Historie Samsung Motors sahá do roku 1994, v roce 2000 převzal majoritu Renault. My se ale vrátíme právě do počátku 90. let, do doby, kdy Lotus prodal licenci k výrobě sporťáku Elan s motorem vpředu a pohonem předních kol korejské automobilce Kia.

Kia Elan se lišila jen zadními světly, protože originál je měl z vzácného kupé Alpine. Sportovní model této automobilky ale zaujal vedení holdingu Samsung. Tehdejší šéf Samsungu Lee Kun-hee snil o tom, že Samsung vyrobí první jihokorejské sportovní auto – a dokonce s motorem uprostřed a pohonem zadních kol. Samsung totiž při vstupu do automobilového průmyslu uvažoval nad tím, že koupí právě automobilku Kia, ale to nakonec nedopadlo a Kia skončila u Hyundaie.

V roce 1994 vznikly dvě divize: Samsung Motors pro osobní auta a Samsung Commercial Vehicles pro náklaďáky. V Asii ale v polovině devadesátých let probíhala krize a tak se osobní divize prakticky ihned nabídla k prodeji. Daewoo ji koupit nemohlo, protože jej schramstl koncern GM (a začal třeba na miniaturního Matize lepit logo Chevroletu), Hyundai investoval do automobilky Kia. A právě v těžké situaci se na autosalonu v Soulu 1997 představil Samsung Sport Car-1, nebo také SSC-1.

Dva exempláře?

Samsung dal motor doprostřed, přidal sklolaminátovou karoserii a přední světla z Nissanu 300ZX Z32. Od Nissanu si Samsung půjčil i motor, sáhl po vidlicovém šestiválci o objemu 2,5 litru. Stejný motor byl používán v i v sedanu SM5. Byl tu pětistupňový manuál, nezávislé zavěšení všech kol, brzdy Brembo a sedmnáctipalcová kola. V interiéru jsou sedadla Recaro a volant Momo, infotainment byl také od Nissanu (z luxusní divize Infinity).

Že se nakonec projekt jihokorejského supersportu do sériové výroby nedostal, je vám asi jasné, jinak byste ho jistě znali. I tak je ale možné, že nevznikl jen jeden exemplář, tedy zmíněný koncept.

Samsung s motorem uprostřed se v dalších letech ukazoval na různých akcích. Jenže jednou, v roce 2001 na Busan Motor Show, se na pódiu objevil stříbrný kus (už jako Renault-Samsung) s jinými zadními světly a odlišnými koly. V následujícím roce přitom jistá agentura pořídila v muzeu Samsungu snímky žlutého vozu. Když k tomu přidáte tehdejší zprávy o testování stříbrného sporťáku v okolí sídla automobilky, je možné, že nakonec vznikly prototypy dva.

