Samsung Neon slibuje zázraky. Umělá inteligence pokročí na vyšší level

Před pár dny jsme vás informovali o asistentovi Neon, který začíná nabírat reálnější obrysy. Jeden z uživatelů Redditu vydoloval ze zdrojových stránek projektu videa, která poodhalují, o čem vlastně Neon bude. A vypadá to dost zajímavě!

Samsung Neon zřejmě nebude hlasový asistent ale technologie, která dokáže vytvořit realistické digitální ztvárnění člověka. Tj. na základě známých dat vytvoří realistický obličej, výraz tváře a řeč těla tak, že nepoznáte, co je realita a co je vygenerované umělou inteligencí. Ve videu níže se můžete podívat na to, jak vedle sebe hovoří několik osob. Reportérka je skutečná, byla zcela jistě natočena, osoba vedle však byla s největší pravděpodobností vytvořena pomoci Neonu a technologie Core R3. A ta označuje slova Reality, Realtime a Responsive.

Co vše bude umět Samsung Neon?

Možnosti využití Neonu jsou dalekosáhlé, a na první pohled překonávají vše, co je v komerční sféře dostupné. Neon může vytvořit realistické filmové herce, virtuální podobu mobilního hlasového asistenta, a prakticky jakoukoliv další osobu, která vypadá, chová se a mluví v několika světových jazycích jako živý člověk (včetně pohybu čelisti při mluvení ). Podle dosavadních spekulací Samsung Neon delší dobu „učil“ výrazy tváře, které následně využívá umělá inteligence k vytvoření digitální podoby člověka. Technologie je hotová a čekáme jen na to, až ji Samsung na dnes startujícím veletrhu CES oficiálně představí.

