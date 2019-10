Samsung očekává další meziroční propad zisků. Tentokrát zřejmě poslední v řadě

Samsung dnes na svém blogu oznámil odhad finančních výsledků za třetí čtvrtletí letošního roku. Přesná čísla budeme znát až za několik týdnů, ovšem i v samotných odhadech jihokorejci očekávají meziroční propad operačních zisků o 56 procent! Nachlup stejný meziroční propad měl přitom Samsung již v letošním druhém čtvrtletí.

Samsung za letošní třetí čtvrtletí očekává konsolidovaný operační zisk na úrovni 7,7 trilionů wonů, což bude oproti loňskému roku nepatrné zlepšení (6,6 trilionů wonů). Konsolidované prodeje jsou také na vzestupu, z 56 v letošním druhém čtvrtletí se dostanou zhruba na 62 trilionů wonů. Propad operačních zisků však znamená, že marže Samsungu se u jednotlivých výrobků začínají postupně snižovat. Nejcitelněji by se to mělo projevit na paměťovém businessu, na trhu byl pamětí přebytek, proto poměrně výrazně klesly na ceně.

Redakční představení Samsungů řady Galaxy Note10:

Zatím to vypadá, že to nejhorší má už Samsung za sebou. Meziročně by již od Q1 2020 mělo dojít k opětovnému nárustu operačních zisků, zejména díky zlepšující se situaci napříč celým trhem, což by se mělo podepsat na vyšší poptávce po paměťových čipech a také po telefonech. Konkrétní čísla rozdělená po jednotlivých divizích zatím neznáme, budeme zvědavi zejména na to, jak si povede mobilní divize. Vyplatila se Samsungu sázka na rozdrobené portfolio řady Galaxy A a na dva modely řady Galaxy Note10? Jasno bude už za pár týdnů.

Zdroj Samsung News