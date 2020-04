Samsung očekává meziroční nárust zisků. Pomůže si větším zájmem o polovodiče

Koronavirová pandemie se výrazně podepíše pod horší prodeje smartphonů v letošním prvním čtvrtletí, v tom už má Samsung celkem jasno. Za celý konglomerát však firma očekává finanční výsledky vcelku slušné, byť za odhady analytiků trochu zaostávají. Samsung zatím zveřejnil jen předběžná čísla, podle kterých meziročně došlo ke zhruba tříprocentnímu nárustu operačních zisků, pod což se podepsaly i nepatrně vyšší prodeje, než za stejné období v loňském roce.

Samsung za Q1 2020 očekává objem prodejů okolo 55 trilionů wonů (cca 1,1 bilionu Kč), operační zisky mají činit zhruba 6,4 trilionů wonů (necelých 165 miliard Kč). Analytici očekávají, že Samsung v prvním čtvrtletí dodal na trh okolo 60 milionů smartphonů, což by byl oproti Q1 2019 (72 milionů) poměrně výrazný pokles. Do čísel však výrazně promluvila situace okolo koronaviru, která, dříve nebo později, zasáhne všechny výrobce. Samotná řada Galaxy S20 to sice na trh stihla „tak tak“, ale podle všeho loňská čísla „es desítek“ jen tak nepřekoná.

Poměrně překvapivě se z řady Galaxy S20 nejlépe prodává nejdražší varianta Galaxy S20 Ultra. A to natolik dobře, že Samsung musel zvýšit výrobní kapacity některých komponent, např. fotoaparátů. Podle některých spekulací se více než 50 procent všech „prodaných“ topmodelů od Samsungu připisuje Ultře (!), a zbylou menší polovinu si rozdělily Galaxy S20 a Galaxy S20+. A to se bavíme o telefonu, který v době současné pandemie v Česku startuje na částce 37 490 Kč.

Samsung sice zatím blíže nerozepsal poměry zisků jednotlivých divizí, má se však za to, že jsou z až z šedesáti procent tvořeny polovodičovou divizí. Pod její nadstandardní výsledky se zřejmě podepsal vysoký zájem ze strany datových center, protože IT segmentu v současné době dominuje on-line sdílení pracovních aktivit, videokonference, streamování videí či streamované hry do mobilů. Analytici očekávají, že za celých rok Samsung prodá 260 milionů smartphonů, tedy o 40 milionů méně, než se očekávalo ještě před vypuknutím pandemie.

Zdroj Samsung, Sammobile