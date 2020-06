Samsung odhalil detaily jádra M6. Jeho vývoj byl ukončen v dost pokročilé fázi

Samsung koncem loňského roku potvrdil, že končí s vývojem vlastních procesorových jader Mongoose. Poslední custom jádro, Mongoose M5, se dostalo do čipsetu Exynos 990, další jádro M6 se však už do mobilních Exynosů zřejmě nedostane. Je však zajímavé sledovat, že ukončení vývoje vlastních jader v americkém centru SARC (Samsung Austin Research & Design Center) nebylo nijak plánováno dopředu. Jednalo se zřejmě o rozhodnutí „ze dne na den“, protože Samsung byl ve vývoji jader M6 už pořádně daleko.

Na mezinárodním sympóziu počítačové architektury (ISCA 2020) zveřejnil Samsung dokument „Evolution of the Samsung Exynos CPU Microarchitecture“, jehož zpracování se účastnili inženýři z amerického Austinu. Jádro M6 mělo být postaveno na 5nm technologii s maximální frekvencí 2,8 GHz. To je sice stejně jako u jader M5, ovšem M6 měl mít 128kB L1 cache, 2MB L2 cache sdílenou mezi dvěma jádry a 4MB L3 cache. Samsung do dokumentu přiložil i porovnání všech jader Mongoose, u nichž vyzdvihuje zejména parametr IPC (Instructions per Cycle), který od hodnoty 1,06 (u M1) vzrostl na 2,71 (u M6).

V dokumentu, který je výrazně technologicky zaměřen, je patrné, že na papíře by jádro M6 mohlo být hodně zajímavé, ovšem samozřejmě nevíme, jak by se jádro chovalo v praxi ve fyzickém čipsetu. Přesto existuje šance, že bychom se jader M6 mohli dočkat. Jeho podobnost s jádrem M5 nahrává tomu, že by se „šestka“ mohla objevit u vylepšeného Exynosu 992, na němž poběží řada Galaxy Note 20. Jistě, Samsung vývoj vlastních jader už ukončil, je však teoreticky možné, že posledním jádrem, které vzejde z R&D centra v Austinu nebude M5, ale právě Mongoose M6. A nebo Samsung spíše vsadí na Cortex-A78 či Cortex-X1?

Samsung u řady Galaxy Note 20 může také zareagovat na vzrůstající zájem o Snapdragony ze strany evropských uživatelů. Petice, která proti Exynosům nasbírala 44 843 podpisů, již žádné další nepřidá. Nedávno byla ukončena. Bude mít nějaký hlubší smysl nebo Samsung i nadále v Evropě zůstane věrný Exynosům?

Představení aktuálně nejvýkonnějšího Exynosu 990 od Samsungu:

Zdroj iscaconf