Samsung odhalil své plány na příští rok. Skládačky budou (konečně) levnější

Šéf mobilní divize Samsungu, TM Roh, v dlouhém příspěvku na webu Samsungu poodhalil plány firmy na příští rok. Nikoliv přímo, ale doslova mezi řádky se můžeme dočíst spoustu zajímavých informací, resp. potvrzení dosavadních spekulací. Tou nejzásadnější je fakt, že skládačky budou v příštím roce cenově dostupnější. Samsung je chce dostat k co nejvíce potenciálním zájemcům, takže u některých modelů půjde s cenou výrazně dolů.

TM Roh také zřejmě potvrdil, že se do řady Galaxy S21 dostane i dotykové pero S Pen, protože Samsung „dává pozor na oblíbené aspekty řady Galaxy Note“ a chce „přidat nejvíce milované funkce i do dalších zařízení“. Podle tohoto vyjádření to vypadá na konec řady Galaxy Note, ovšem jihokorejský zdroj záhy přispěchal s dovysvětlením, podle něhož se příští rok počítá ještě s jedním modelem populární řady Galaxy Note. Konec řady nastane zřejmě až napřesrok.

Šéf mobilního Samsungu potvrdil, že detaily dalšího směřování značky prozradí v lednu, čímž de-facto potvrdil lednovou premiéru řady Galaxy S21. TM Roh dodává, že se mají uživatelé v roce 2021 těšit na „superinteligentní profesionální focení a natáčení videí“ a také na větší využití umělé inteligence ve smartphonech Galaxy. Samsung se chce i nadále soustředit na bezpečnost dat uložených v telefonech, na podporu 5G a také na funkci UWB, ve které vidí velký potenciál.

