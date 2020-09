Samsung odstartoval betu One UI 3. Do mobilů se dostane s Androidem 11

Společně se startem aktualizací na Android 11 pro Pixely dostali zelenou i ostatní výrobci, kteří rozjíždějí veřejné a neveřejné betaverze svých systémových ROM postavených na Androidu 11. Samsung společně s Androidem 11 pošle do mobilů i novou verzi grafické nadstavby One UI 3, a na svém webu odhalil detaily blížícího se beta testování. Samsung jej zpřístupní v Jižní Koreji, USA, Číně, Německu, ve Velké Británii a také v Polsku.

Registrace pro zařazení do betaverze je zatím zpřístupněna pouze pro vývojáře, kteří si mohou na nové verzi systému vyzkoušet své aplikace. V rámci bety se aktuálně počítá s modely Galaxy S20, Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra, a to v LTE i 5G variantách. Do bety bude zřejmě časem zařazena i řada Galaxy Note20, ovšem až tehdy, jakmile vývojářské testování přejde do veřejné fáze, ke které se bude moci ve výše uvedených zemích přihlásit i běžná veřejnost. Jaké novinky přinese One UI 3, zatím není známo, bližší detaily by měly být známy, jakmile se vývojáři zařazení do programu betatestování podělí o své první dojmy.

Zdroj Samsung Developers