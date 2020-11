Samsung Offline hledání: Ztratili jsme telefon a chytré hodinky. Jak to dopadlo?

Typická situace. Dorazil jsem do práce a na zápěstí nemám hodinky. Zůstaly doma, v autě nebo snad někde úplně jinde? Pomůžeme si funkcí SmartThings Find, která slouží k offline vyhledání zařízení, která nejsou připojeny k telefonu ani k internetu. A již při prvním dotazu mi na displeji svítí položka „Zachyceno blízkým zařízením Galaxy“. Uff, hodinky mám podle mapy doma, a tuto informaci mi poskytl (zřejmě) telefon od manželky...

Takto nějak vypadá ukázková „ztráta“ hodinek, v rámci které jsme si vyzkoušeli službu Vyhledávání offline v sekci Najít moje mobilní zařízení. Samsung tuto funkci globálně zprovoznil teprve nedávno, a jedná se o přímou odpověď na Vyhledávání offline od Applu, které se do iPhonů dostalo spolu s aktualizací na iOS 13. Samsung má díky velkému podílu na trhu s Androidy podobné plány a stejnou strategii - vytvořit celosvětovou detekční Bluetooth síť pro ztracená či odcizená zařízení. Na papíře to vypadá skvěle, ale oproti řešení Applu má ale jednu velkou kaňku...

Jak funguje offline vyhledávání od Samsungu?

Miliony uživatelů smartphonů řady Galaxy znamenají, že síť „detektivů“, kteří vám mohou pomoci najít ztracené zařízení je celosvětová a to gigantických rozměrů. Jenže, jak jsme zjistili, po přihlášení k Samsung účtu, na který je funkce navázaná, se offline vyhledávání automaticky neaktivuje! Dokonce ani nevyskočí malé okno, které by vás na aktivaci funkce upozornilo. Musíte o funkci vědět a sami ji chtít ručně zapnout, a to je bod, za který se spousta uživatelů smartphonů od Samsung zcela jistě nedostane.

Po přihlášení k Samsung účtu musíte přejít do Nastavení - Biometrika a zabezpečení - Najít moje mobilní zařízení. Následně je třeba funkci aktivovat přepínačem a samostatně aktivovat dalším přepínačem položku Vyhledávání offline. A to bohužel udělá jen málokdo. U některých smartphonů sice po přihlášení k Samsung účtu v liště vyskočí notifikace o zapnutí služby Najít mobilní zařízení, ale o offline vyhledávání v ní nepadne ani slovo.



U některých smartphonů po úvodním nastavení vyskakuje notifikace, která upozorňuje na službu Najít moje mobilní zařízení. Offline hledání však explicitně nezmiňuje

Pokud si však funkci aktivujete, zařadíte váš smartphone do jakési globální detekční Bluetooth sítě uživatelů smartphonů řady Galaxy. Pokud máte funkci povolenou, telefon nebo hodinky čas od času odešlou do okolí Bluetooth zprávu se svou MAC adresou, takže můžete jeho polohu zjistit prostřednictvím okolních zařízení. Odesílanou polohu jednotlivých zařízení můžete navíc šifrovat tak, aby se k této informaci mimo vás nedostal i někdo jiný.

Představení služby SmartThings Find:

Samsung uvádí, že služba funguje u všech Androidů řady Galaxy s Androidem 8 a výše, u chytrých hodinek s Tizenem 5.5 či novějším, a také u sluchátek Galaxy Buds+ a Galaxy Buds Live. Bude jen třeba nainstalovat aplikaci Find My Mobile (česky Najít mobile mobilní zař.), a to minimálně ve verzi 7.2.07.16. Aplikaci najdete na Galaxy Storu či na APKMirroru. Po aktualizaci se zpřístupní položka Offline hledání, což však neplatí pro betu One UI 3.0 s Androidem 11, kde funkce zatím neběží tak, jak má.

A to je vše v ostrém kontrastu s Applem. Pokud si totiž koupíte první iPhone a zaregistrujete svůj nový Apple účet, budete mít offline vyhledávání aktivní na všech zařízení přirazených ke svému účtu automaticky a bez řečí.

Příklad 1: hledáme telefon

V případě založeného telefonu, který má offline vyhledávání aktivní, jej můžete např. ze svého tabletu rychle vyhledat. A to funguje vskutku velmi svižně, přímo na mapách vidíte poslední polohu telefonu, která se do služby odeslala po 10 minutách, kdy jsem telefon schválně založil stranou a deaktivoval Wi-Fi. Přímo na mapě vidíte , že je zařízení „Zachyceno blízkým zařízením Galaxy“, které je připojené k internetu. A pokud je u telefonu v době jeho ztráty dlouhodobě k dispozici jiný uživatel řady Galaxy, jeho poloha se vcelku pravidelně aktualizuje.



Aplikace SmartThings a modul Find, který vám ukáže umístění vašich dalších zařízení řady Galaxy, a to i tehdy, jsou-li offline. Musíte však počítat s pomocí dalších uživatelů řady Galaxy

Na ztracený telefon můžete spustit navigaci, příp. přes menu Další možnosti přejít do webové služby Find My Mobile. Odtud můžete telefon na dálku prozvonit, zamknout, sledovat jeho polohu, zálohovat, smazat data, odemknout či načíst hovory a zprávy. To však funguje jen tehdy, pokud je telefon online. Protože jsme měli po ruce vícero zařízení, můžeme potvrdit, že jeden telefon nedokáže najít druhý přes Offline vyhledávání, pokud je v obou stejný Samsung účet. Polohu „ztraceného“ telefonu musí výlučně reportovat jiný uživatel řady Galaxy.



Jakmile se k telefonu přiblížíte blíže, můžete jej podle „radaru“ dohledat. Na druhém screenu vidíte obrazovku hledaného telefonu, který lze v blízkosti i prozvonit

Pokud už znáte přibližnou lokací a chcete telefon blíže dohledat. Stačí se k němu přiblížit a spustit funkci Prohledávání okolí. Vaše chytré zařízení až půl hodinu čeká, než telefon vyšle zprávu přes Bluetooth Low Energy. Následně se vám na displeji objeví radar, a podle intenzity zelených pruhů poznáte, zda se k telefonu blížíte či vzdalujete. Současně si tím aktivuje možnost prozvonění blízkého telefonu, který pak najdete během pár vteřin.

Příklad 2: hledáme hodinky

V případě hodinek je do okolí vyslán signál s jejich MAC adresou skutečně až po půl hodině od jejich odpojení od telefonu, což je stejný interval, jaký v tiskové zprávě uvádí Samsung. Poloha hodinek je zaslána jednorázově, ovšem za půl dne byla jejich poloha hodinkami zhruba třikrát aktualizována. No, a když dorazíte na místo, můžete si opět pomoci blízkým dohledáním.



Víceméně bezproblémové bylo i vyhledání hodinek, offline lokaci svých zařízení můžete navíc šifrovat tak, abyste ji dokázal rozklíčovat jen vy sám

Vyhledání hodinek trvá déle, než v případě jiného telefonu. Jakmile telefon blízké hodinky najdete, můžete je opět dohledat pomocí radaru, který hledá podle intenzity Bluetooth signálu. Je třeba zmínit, že vyhledání offline hodinek funguje jen u Galaxy Watch Active2 a také u Galaxy Watch3. U starších modelů hodinek Galaxy Watch jsme nepochodili, protože v nich neběží Tizen 5.5 ale starší verze softwaru.

Příklad 3: hledáme sluchátka

Zřejmě nejkomplikovanější je vyhledávání bezdrátových sluchátek. Samsung podporuje vyhledání sluchátek Galaxy Buds+ a Galaxy Buds Live. Vyhledání telefonu bylo nejrychlejší, u hodinek byl interval delší, ovšem u sluchátek se načekáte dost dlouho. Z našich zkušeností vyplývá, že sluchátka do služby reportují svojí poslední pozici, když ještě byla online, tj. připojená k telefonu. Jakmile dojde k jejich odpojení, sluchátka se po krátkém čase neaktivity vypnou a aktualizace jejich pozice je poměrně dost těžká.



Při blízkém hledání sluchátek jsme nakonec byli úspěšní u obou modelů, než je však telefon v blízkosti zaregistroval, trvalo to poměrně dost dlouhou, často až necelých 30 minut

U Galaxy Buds Live jsme nakonec byli po delším čase úspěšní. Polohu sluchátek zhruba po necelé půlhodině zachytilo blízké zařízení Galaxy, a samozřejmě fungovalo i dohledání pomocí Bluetooth „radaru“ i prozvonění sluchátek ptačím zpěvem, která se povalovala mimo nabíjecí pouzdro. V případě Galaxy Buds+ bylo možné lokalizovat sluchátka jen pomocí radaru, jejich poloha se prostřednictvím jiného Galaxy zařízení nijak neaktualizovala. Zajímavé je i to, že můžete separátně hledat levé či pravé sluchátko, a to může občas přijít vhod. Když jsme však sluchátka vrátili zpět do pouzdra, nikdy se nám jejich pozici zjistit nepodařilo.

Jak aktivovat offline vyhledávání u Samsungu? Pokud chcete mít v budoucnu možnost vyhledat jedno ze svých ztracených zařízení offline, popř. chcete v rámci solidárnosti pomoci s vyhledáním ztracených zařízení dalším uživatelům řady Galaxy, musíte si offline vyhledávání aktivovat ručně. Ve svém telefonu řady Galaxy přejděte do Nastavení - Biometrika a zabezpečení - Najít mobilní zařízení. Přihlaste se zde Samsung účtem, funkci povolte a aktivujte si Vyhledávání offline. Pokud zde tuto položku nevidíte, je třeba nejprve aktualizovat funkci Find My Mobile, např. z Galaxy Storu.

Služba pro offline vyhledání zařízení řady Galaxy pomocí jiných telefonů od Samsungu, je skvělý přídavek, jenže aby měla funkce hlubší smysl, je třeba, aby ji měl, v ideálním případě, aktivován úplně každý uživatel tabletů a smartphonů značky Samsung. A to je věc prakticky nereálná. Samsung by měl ideálně funkci zapínat automaticky každému, a to po prvním přihlášení k Samsung účtu. A to se neděje.

Apple však stejnou funkci zapíná všem automaticky, takže, když se chce, tak to jde. Pokud by k tomu přistoupil i Samsung, měla by funkce daleko větší smysl.