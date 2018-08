Samsung opakuje výhodnou cashback akci. Na Galaxy S9 a S9+ dostanete slevu až 9 tisíc

Samsung s vybranými obchodními partnery v těchto dnech opakuje výhodnou cashback akci na stále ještě aktuální modely Galaxy S9 a Galaxy S9+, které můžete zakoupit při splnění všech podmínek až s devítitisícovou slevou. Do akce je zapojena většina známých e-shopů včetně Alza.cz, Mall.cz, CZC.cz, Huramobil.cz, Mobil pohotovost, Datart, T.S.Bohemia, Electroworld, Sunnysoft, Smarty.cz a další.

První část slevy je automatická, telefony získáte se slevou 5 tisíc korun proti původní ceně u všech zmíněných partnerů. Např. Samsung Galaxy S9 64GB stojí namísto 21 990 Kč po slevě 16 990 Kč. Na další slevu 4 tisíce korun potom dosáhnete díky výkupu jakéhokoli starého telefonu a registrací nově zakoupeného telefonu na stránkách novysamsung.cz.

Při splnění všech podmínek uvedených vám bude do měsíce proplacen bonus ve výši 4 000 Kč a navíc získáte paměťovou microSD kartu s kapacitou 256 GB v hodnotě dalších cca 2 500 Kč. Výkupy starých telefonů pro Samsung zajišťuje společnost Mobil pohotovost. Celá akce se slevou 9 000 Kč je opět pouze krátkodobá a platí do 20. srpna 2018 nebo do vyprodání zásob.

Samsung Galaxy S9 G960, Star katalog | recenze rozměry a hmotnost: 148 × 69 × 8,5 mm, 163 g

displej: 5,8'', kapacitní Super AMOLED, 1 440 × 2 960, 568 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (8× Exynos M3 + Cortex-A55, 2,7 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 86 %

vybavenost 1,6/6

výhodnost ?

žádanost cena: až