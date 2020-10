Samsung oznámí řadu Galaxy S21 v lednu. Na trh se má dostat začátkem února

Spekulace o prosincovém představení řady Galaxy S21 od Samsungu se sice nakonec nevyplní, jihokorejci však i přesto svou novou řadu topmodelů oznámí s výraznějším předstihem. Stát se tak má v průběhu ledna, kdy výrobce, zřejmě na zcela virtuální akci, představí trio nových topodelů určených pro první polovinu roku 2021.

Představení se zřejmě neodehraje v termínu 11. - 14. ledna, protože ten má „vyhrazen“ veletrh CES 2021, který se vůbec poprvé uskuteční ve zcela digitální podobě bez přímé účasti novinářů. Do prodeje by se měly novinky řady Galaxy S21 dostat začátkem února (zatím se spekuluje o datu 5.2.), což by znamenalo, že se dostanou do prodeje cca o měsíc dříve, než v případě letošní řady Galaxy S20. Ta se letos v Česku začala prodávat 13. března.

Řada Galaxy S21 má po vzoru letošních „es dvacítek“ nabídnout tři modely s různou úhlopříčkou displeje, kterým se přezdívá O1, T2 a P3. Celkem mají být k dispozici ve čtyřech barevných variantách. Nejvýše postavený Galaxy S21 Ultra má dostat dotykovou vrstvu pro stylus S Pen, což předznamená budoucí ústup řady Galaxy Note ze scény. Stylus se však nebude zasouvat do těla telefonu, má být k dispozici jen jako volitelné a samostatně přenášené příslušenství.

Via Sammobile