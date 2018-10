Samsung oznámil dva nové fotočipy. Mohly by se ukázat již u Galaxy S10

Samsung oznámil dva nové fotočipy z rodiny ISOCELL Bright pro mobilní zařízení. Oba nové snímače mají 0,8μm pixely a jsou k dispozici ve dvou provedeních. ISOCELL GM1 se pyšní rozlišením 48 MPx, ISOCELL GD1 má rozlišení 32 megapixelů. Svou malou velikostí jsou ideálními fotočipy pro smartphony s duálním, trojitým nebo čtyřnásobným fotoaparátem.

Samsung u fotočipů používá novou technologii ISOCELL Plus pro oddělení jednotlivých pixelů, která je určena zejména pro snímače s malými pixely. Technologie Tetracell pak slouží ke spojení čtyř pixelů do jednoho pro zvýšení světelné citlivosti. Snímače GM1 a GD1 tak mohou produkovat 12MPx, resp. 8Mpx snímky, při zohlednění „spojených“ 1,6μm pixelů. Snímače podporují elektronickou stabilizaci (tzv. Gyro-Based EIS), snímač GD1 má při nahrávání videí využívat Real-time HDR. Oba snímače půjdou v tomto čtvrtletí do výroby, do koncových zařízení se dostanou začátkem roku 2019.

Prvním Samsungem se čtyřmi fotoaparáty je Galaxy A9 (2018):

Zdroj Samsung News