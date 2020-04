Samsung Pay (neoficiálně) v ČR! Poradíme, jak můžete hodinkami Galaxy platit i vy

Krok druhý: hodinky s britským CSC A teď začíná jít do tuhého. Samsung na těch trzích, kde Samsung Pay nenabízí, vůbec nepovolí instalaci platební aplikace do hodinek. Budete tak muset změnit region hodinek (tzv. CSC) na Velkou Británii, což není tak snadné, jak by se mohlo zprvu zdát. Návod na změnu se liší podle toho, jakou máte v hodinkách verzi softwaru. Pokud v nich běží Tizen 4.0.0.4 a One UI 1.0, můžete použít podstatně jednodušší postup, pokud jste hodinky již aktualizovali na Tizen 4.0.0.7 s One UI 1.5, bude změna regionu řádově složitější. RECENZE: Samsung Galaxy Watch — Tak si představujeme evoluci, novinka je ve všech směrech lepší V mém případě jsem měl „štěstí“, protože jsem z šuplíku vylovil zapomenuté hodinky Galaxy Watch s One UI 1.0, a mohl jsem tak postupovat podle tohoto vcelku jednoduchého návodu. A ten platí u všech modelů hodinek od Samsungu, které ještě nebyly aktualizovány na One UI 1.5. U nejnovějšího modelu Galaxy Watch Active 2 však narazíte, protože tento „starý“ způsob změny regionu u hodinek nefunguje. Pomoci si musíte podstatně složitějším postupem, který zahrnuje instalaci tzv. „kombinačního“ firmwaru a editaci dvou systémových souborů. U hodinek mimo Watch Active 2 by zřejmě by fungoval i downgrade z aktuálního firmwaru na starší, což by umožnilo použít jednodušší postup změny regionu, ovšem tento zásah nemáme vyzkoušený, takže jeho efektivitu nemůžeme potvrdit. Detailně zde tedy rozepíšu jednodušší postup v případě hodinek, které ještě běží na starším Tizenu 4.0.0.4. V tomto případě není třeba root, pouze se vystačíte s běžně dostupnými nástroji, doporučujeme však hodinky zálohovat, protože po celém procesu budou kompletně vymazány. Prvním krokem bude zjištění IP adresy hodinek, které musí být připojeny k vaší domácí Wi-Fi. Přejděte v nich do Nastavení - Připojení - Wi-Fi - <název Wi-Fi sítě, ke které jste připojeni> - IP adresa. Přejděte dále do Nastavení - O hodinkách - Software a pětkrát poklepejte na položku Verze softwaru. Tím zapnete Vývojářský režim. V sekci Nastavení - O hodinkách odrolujte úplně dolů, klikněte na položku Ladění a aktivujte ji. Pro jistotu ještě v sekci Připojení deaktivujte Bluetooth.

Vzdálené připojení k hodinkám Galaxy Watch Z tohoto odkazu si stáhněte balík SDBstarterKidv1.zip. Rozbalte jej a spusťte položku install.bat. Z podsložky data\tools spusťte sdb.exe a následně Anscion.exe. V otevřeném okně zadáme příkaz sdb connect <IP adresa vašich hodinek>, tj. např. sdb connect 192.168.0.116. Na hodinkách vám vyskočí potvrzovací okno, v němž potvrdíte připojení. Pokud v počítači zadáte stejný příkaz znovu, mělo by se objevit varování s popiskem „already connected“, což znamená, že už jste k hodinkám úspěšně připojeni. Následně zadejte tento příkaz: launch_app csc-manager.csc-pre-configuration. V hodinkách se vám objeví nabídka se změnou regionu. My jsme si pro britský trh vybrali CSC kód BTU. Po potvrzení následuje restart a obnovení hodinek do továrního nastavení. Pozn.red. : Pokud máte hodinky s aktuálním softwarem a nadstavbou One UI 1.5, budete potřebovat postupovat podle podstatně složitějšího návodu, který zahrnuje flashování kombinačního firmwaru pomocí aplikace NetOdin3, po němž následuje úprava dvou souborů přes SDB a opětovné flashování základního firmwaru. Pokud vám nic z toho nedává smysl, do úprav softwaru se raději nepouštějte ;-)

Krok třetí: nastavujeme Samsung Pay Jakmile vám hodinky po změně regionu, resp. po přeflashování, naběhnou, bude je třeba opět spárovat s telefonem. Pokud by po flashování zůstaly hodinky náhodou při stávajícím spojení s vaším telefonem, bude třeba přejít do Nastavení a zvolit Připojit k jinému zařízení. V mobilní aplikaci Galaxy Wearable opět připojte hodinky tak, jak jste zvyklí. Za pár minut bude hotovo.

Po naběhnutí hodinek po změně regionu je třeba z aplikace Galaxy Wearable do hodinek doinstalovat plugin pro Samsung Pay I když byly hodinky původně v angličtině, v tomto kroku je už máte hezky v českém jazyce, ovšem s britským regionem. V hlavní nabídce hodinek byste už měli mít aplikaci Samsung Pay. A pokud ne, je třeba její plugin do hodinek doinstalovat. Stačí v aplikaci Galaxy Wearable v podnabídce hodinek poklepat na Samsung Pay. Veškeré další nastavování pak probíhá v telefonu, a opět hezky česky.

Průvodní aplikace pro nastavení Samsung Pay je v češtině První krok vám představí, jak probíhají platby Samsung Pay. Po odsouhlasení oprávnění je třeba odsouhlasit podmínky Samsung Electronics UK a následně musíte pro platby Samsung Pay nastavit PIN kód. Poté následuje přidání samotné karty, a to, buď ručně, nebo lze bezkontaktní kartu načíst pomocí NFC. Automaticky se načte číslo a držitel karty, k čemuž ještě přidáte platnost a tříciferný CVV/CVC kód umístěný u podpisové oblasti platební karty. Následně dojde k výměně informací mezi telefonem, britským Samsungem a bankou.

Podmínky Samsung Pay a přidávané platební karty Curve, abyste si ji mohli do služby přidat, je třeba na hodinkách nastavit PIN V dalším kroku je třeba odsouhlasit podmínky používání Curve karty v Samsung Pay. Poslední, a také nejdůležitější krok, vás zřejmě trochu zdrží. MasterCard kartu od Curve je třeba verifikovat, a jedinou možností je telefonní číslo. Verifikační číslo vám zřejmě nedorazí, protože aplikace bere vaše číslo bez mezinárodní předvolby, takže verifikace automaticky směřuje na britská čísla. Bude třeba napsat e-mail na support@curve.app, do kterého anglicky uvedete, že vám nedorazila verifikační SMS a váš telefon, který máte přiřazen v aplikaci Curve.

Po úspěšném SMS ověření se karta Curve zařadí pod Samsung Pay Podpora reaguje velmi rychle a brzy kontaktní číslo opraví. Následně je třeba na obrazovce neověřené karty potáhnout prstem dolů, v pravém horním rohu kartu odstraníte a přejdete k jejímu opětovnému přidání. A pokud půjde vše bez problémů, dojde k úspěšné verifikaci a přidání karty. V tomto momentu vám také dorazí notifikace o tom, že vám na účet Curve přistálo pět liber za využití promokódu od vašich přátel. A tímto krokem jsou platby přes hodinky zprovozněny. Gratulujeme!