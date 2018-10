Samsung pod displej Galaxy S10 dostane čtečku otisků i selfie kamerku

Zatímco ostatní mobilní výrobci bojují se selfie kamerkou nad displejem po svém (Notch), Samsung zvažuje nad tím, že by jí integroval přímo pod displej. Vyhnul by se tak, mnohdy nevzhledným výřezům, a prostor na čelní straně by mohl efektivněji vyplnit displejem.

Zdrojem informací je slide z akce Samsung OLED Forum, kde se Samsung pochlubil pokroky při vývoji OLED displejů. Nejnovější zobrazovací panely totiž pod displej umožní integrovat, jak čtečku otisků, tak rovnou i selfie kamerku. Konkrétní technické řešení však zatím neznáme. A co se týká čtečky v displeji, podle nedávného patentu Samsungu by skenování otisků mohlo fungovat na celé ploše displeje, ne pouze na vymezené části. Na slidech si můžeme všimnout i zmínky o zvuku vystupujícího z displeje, a ani zde není zřejmé, jakou technologii Samsung použije.

Selfie kamerka v displeji, snímání otisků na celé ploše AMOLEDu a 7nm čipset Exynos by se měly poprvé ukázat u jubilejního Galaxy S10.

Čtečku otisků v displeji poprvé použilo čínské Vivo: