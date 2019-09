Ne nedávné Keynote Applu, kde byl oznámeny novinky řady iPhone 11, došlo i k ukázce funkce Deep Fusion. Ta do nových iPhonů dorazí spolu s podzimní aktualizací softwaru. Apple se k funkci zmínil jen krátce, ale už teď je jasné, že umělá inteligence se strojovým učením výrazně zasáhne do výsledných fotografií, které s novými iPhony pořídíte.

Samsung is also developing the “Deep Fusion”function similar to the iPhone 11 Pro, and really plays the role of the NPU in taking pictures and videos. We can look forward to the Galaxy S11.