Samsung představí 5nm Exynos 1080 v půlce listopadu. A zřejmě i Exynos 981

Samsung si naplánoval představení 5nm 5G čipsetu Exynos 1080 na 12. listopadu. Samotná premiéra se odehraje v Číně, což je i určitým znamením pro tamní výrobce, protože chystaný čipset má být určen pro modely vyšší střední třídy jako alternativa k Snapdragonu 765G. I když se má jednat o formálního nástupce Exynosu 980, nebude se výkonově jednat o žádné ořezávátko. V benchmarku Antutu čipset s výsledkem 693 tisíc bodů porazil dokonce i Snapdragon 865+!

Součástí čipsetu mají být procesorová jádra Cortex-A78 a počítá se i s o dvě generace novějším grafickým adaptérem Mali-G78. Úplně prvním smartphonem s 5nm Exynosem 1080 by mělo být Vivo X60, které se do prodeje dostane ještě do konce letošního roku. Čínský leaker Ice Universe dodává, že je to vůbec poprvé, co Samsung pro mobilní čipset připravil samostatnou tiskovou konferenci. I na tom je vidět, že se jihokorejci konečně výrazněji zaměřují i na svou polovodičovou divizi, která už nemá být „jen do počtu“.

Samsung Exynos1080 will be released in Shanghai, China on November 12.

This is the first time Samsung has held a conference for the processor, which means that Samsung has begun to pay attention. pic.twitter.com/DuxRJiw6jQ — Ice universe (@UniverseIce) October 31, 2020

5nm Exynos 1080 má přinést vysoký výpočetní výkon do vyšší střední třídy, společně s ním by mohl být představen ještě Exynos 981, který bude zřejmě někde na pomezí mezi Exynosem 1080 a Exynosem 980. Nás však bude zajímat zejména to, zda Samsung na akci ještě náhodou neoznámí Exynos 2100, který má být výpočetním srdcem připravované řady Galaxy S21. Její premiéra nás totiž zřejmě čeká již za dva měsíce.