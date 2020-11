Samsung představí Galaxy S21 dříve, aby využil problémů Huawei ve svůj prospěch

Agentura Reuters dnes publikovala článek, ve kterém potvrzuje to, co jsme již tušili dříve. Samsung chce dřívější premiérou řady Galaxy S21 získat větší marketshare na úkor Huawei, který se stále potýká s velkými softwarovými a nově i hardwarovými problémy. Čínský výrobce už delší dobu nemá licenci na Android a nově mu už ani nikdo nevyrobí čipsety Kirin. A zatímco běžně se nové modely řady Galaxy S dostávají na trh v březnu, Galaxy S21 má jít do prodeje již koncem ledna příštího roku.

Samsung tímto krokem reaguje i na situaci, která se odehrála ve druhém čtvrtletí letošního roku, kdy se Huawei stal světovou jedničkou v prodeji smartphonů. Zpřísněné restrikce ve třetím čtvrtletí však Samsungu umožnily návrat na první pozici. Jihokorejský výrobce chce dřívějším představením řady Galaxy S21 navíc zmenšit časový odstup od iPhonu 12, který byl letos představen o měsíc později, než je běžným zvykem.

Do celé situace zřejmě zasáhne i nově zvolený americký prezident Joe Biden. Huawei zcela jistě očekává, že by za jeho administrativy mohlo dojít k omezení sankcí, ale zatím výrobce nemá nic jistého. Biden se již dříve nechal slyšet, že podporuje zákaz používání síťového vybavení Huawei v USA, ovšem je možné, že vláda upraví přístup USA ke všem čínským firmám na globální úrovni. Mimo Huawei přichází na přetřes i síť TikTok. A to by mohlo znamenat i částečné uvolnění omezení pro mobilní divizi Huawei, která by se tak mohla po delší době pořádně nadechnout.

Huawei však nenechává nic náhodě a již příští rok má v plánu uvést do komerční sféry vlastní operační systém Harmony OS. Betaverze má být vývojářům k dispozici od 18. prosince, první funkční demoverze v telefonech značky Huawei se očekává nejpozději v únoru příštího roku. Pokud však do té doby USA umožní Huawei znovu získat licenci na Android, můžete být ve finále vše úplně jinak.

