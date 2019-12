Samsung představil Galaxy A51 a Galaxy A71. Populární duo dostává čtyři foťáky

Samsung dnes ve Vietnamu představil nové modely řady Galaxy A pro rok 2020, o nichž se spekulovalo již poměrně dlouho. Je to vlastně jen formální potvrzení všeho, co jsme doposud věděli ze zákulisních zdrojů. Obě novinky dostaly čtyřnásobný fotoaparát s makro foťákem, AMOLED displeje s vycentrovaným průstřelem a budou navíc prvními modely od Samsungu, na kterých poběží Android 10 s nadstavbou One UI 2.0.

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 je osazen 6,5" Super AMOLED displejem s rozlišením 2 400 × 1 080 pix. Jedná se o panel typu Infinity-O, takže čekejte vycentrovaný průstřel pro 32MPx selfie kamerku (F2.2), čtečka otisků je součástí displejového panelu v optické podobě. Telefon plastové konstrukce s designovou linií „3D Glasstic“ zaujme zejména provedením zadní strany, které je rozdělena na čtyři oblasti s diametrálně odlišnými odlesky. Vanička s rozměry 159 × 74 × 7,9mm váží 172 gramů.

Samsung Galaxy A51 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 74 × 7,9 mm, 172 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9610 (8× null, 2 GHz)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Na zadní straně je výrazným prvkem obdélníkový fotomodul se zaoblenými rohy, do něhož jsou do tvaru písmena L zarovnány hned čtyři fotoaparáty spolu s přisvětlovací diodou. Na hlavní 48MPx snímač (F2.0) navazuje 12MPx ultraširokoúhlý snímač (F2.2), 5MPx kamerka pro hrátky s hloubkou ostrosti (F2.2) a nový 5MPx makrofoťák (F2.4), který přijde vhod při focení detailů.

Bližší představení Samsungu Galaxy A51:

Výpočetní výkon dodává čipset Exynos 9611 (4 × 2,3 GHz + 4 × 1,7 GHz), operační paměť je 6GB. Interní 128GB úložiště můžete rozšířit microSD kartami až o 512 GB. Smartphone bude nabízen i jako Dual SIM. Baterie bude mít kapacitu 4 000 mAh a dobijete ji pomocí 15W Adaptive Fast Charging. Galaxy A51 bude nabízen ve třech barvách - zelené, bílé a černé. Ve Vietnamu se dostane do prodeje 27. prosince, evropská cena je stanovena na 375 EUR, což dělá zhruba 9 570 Kč.

Samsung Galaxy A71

Vybavenějším dvojčetem je Galaxy A71, který měří 165 × 76 × 7,7 mm a váží 179 gramů. Super AMOLED displej narostl do úhlopříčky 6,7 palce, rozlišení zůstává i nadále Full HD+. V průstřelu bude umístěna 32MPx selfie kamerka, pod displejem zůstává optická čtečka otisků. Veškerá tlačítka se usadila na pravém boku, na levé hraně je připraven slot pro dvě nanoSIM a microSD. Na spodní hraně bude vedle USB-C konektoru a hlavního reproduktoru k dispozici i sluchátkový jack.

Samsung Galaxy A71 katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 7,7 mm, 179 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 8 192 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 730 (2× Cortex-A76, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Na zadní straně jsou k dispozici opět čtyři fotoaparáty. Hlavní snímač má rozlišení 64 MPx (F1.8), zbylá trojice fotoaparátů je stejná jako u Galaxy A51. Do hry tedy půjde širokáč, makrofoťák a snímač pro hrátky s hloubkou ostrosti. Výkon dodává čipset v kombinaci 2 × 2,2 GHz + 6 × 1,8 GHz, což zatím vypadá na Snapdragon 730. Nakombinovat půjde s 6 nebo 8GB RAM a 128GB úložištěm. Baterie zůstává stejná jako u předchůdce Galaxy A70, má kapacitu 4 500 mAh, a dobijete ji pomocí 25W kabelového dobíjení.

Šílené představovací video řady Galaxy A pro příští rok:

Samsung Galaxy A71 bude v prodeji v černé, modré, stříbrné a růžové. Přesná dostupnost zatím není známa, evropská cena se má pohybovat okolo 470 EUR, tj. zhruba 12 tisíc Kč. Nová řada je zcela zřetelně určena pro mladé lidi, což vystihuje i podoba výše uvedeného představovacího videa. Řada A se podle něj točí okolo „skvělých displejů, skvělých fotoaparátů a okolo baterií s dlouhou výdrží na jedno nabití“. Příští rok by do řady Galaxy A měly přibýt i další doplňkové modely. V Česku zatím dostupnost Galaxy A51 a Galaxy A71 nebyla stanovena.