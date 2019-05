Samsung představil mobilní fotočip ISOCELL s rekordním rozlišením 64 MPx

Samsung představil dva nové mobilní fotočipy, které se pyšní vysokým rozlišením. Tou největší novinkou je snímač ISOCELL Bright GW1, který do mobilních foťáků dostává zatím největší rozlišení vůbec - úctyhodných 64 megapixelů! Jedná se o fotočip s 0.8μm pixely, který při focení využívá technologii Tetracell. A to není nic jiného než variace na pixel binning. U výsledných 16MPx fotek se skládají čtyři pixely do jednoho, ovšem barevný filtr je dekódován podle záběru v plném 64MPx rozlišení.

Foťák v režimu HDR zachycuje „bohatější odstíny“, a to díky dynamickému rozsahu až 100 dB, u běžných fotosenzorů je tento rozsah na hodnotě 60 dB. Snímač má pořizovat jasnější snímky za horšího osvětlení ale také efektivněji využívat situace, kdy fotí za velmi dobrého světla. ISOCELL Bright GW1 zatím nemá srovnání s žádným jiným mobilním fotoaparátem a nastavuje nové maximum v rozlišení mobilních fotografií. Zda u něj Samsung povolí možnost focení v plném rozlišení, bude záviset na použitém čipsetu i konkrétním ISP.

Druhou novinkou je ISOCELL Bright GM2, který je přímou konkurencí pro, v mobilech posledních dní často používaný, 48MPx snímač IMX586 od Sony. Nabídne rozlišení 48MPx s podporou technologie Tetracell, jednotlivé pixely jsou opět 0.8μm. U obou fotočipů se dostává do akce i Super PD - rychlý fázový autofocus. Oba nové fotočipy jsou v současné době ve stádiu testovacích vzorků, hromadná výroba bude spuštěna ve druhé polovině roku. Teoreticky by se tak 64MPx fotoaparát mohl dostat již do připravovaného Galaxy Note 10.

Představení fotočipů ISOCELL od Samsungu:

Zdroj Samsung News