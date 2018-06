Samsung přidal další nová AR Emoji. Po skenu obličeje jich vygeneruje rovnou 36

Samsung u Galaxy S9 a Galaxy S9+ rozšířil funkci AR Emoji. Ta po naskenování vaší tváře do paměti telefonu dříve ukládala 18 personalizovaných gifů, které jste mohli rychle přikládat do konverzací s vašimi přáteli rovnou přes klávesnici od Samsungu. Na portálu Galaxy Apps byla zpřístupněna aktualizace aplikace My Emoji Maker, která počet gifů zdvojnásobí. S následnou aktualizací přibude dalších 18 gifů, jejich počet se tedy zastaví na čísle 54.



Ukázka některých nových AR Emoji na Galaxy S9

Pro stažení aktualizace je třeba otevřít aplikaci Galaxy Apps, přes menu v pravém horním rohu vybrat položku Moje Aplikace - Aktualizovat - My Emoji Maker. Následně je třeba vaše AR Emoji v aplikaci Fotoaparát znovu vytvořit, automatické vytvoření dalších 18ti gifů není možné.

Pokud nechcete k AR Emoji použít svůj obličej, můžete zapůsobit třeba postavičkami od konglomerátu Disney. Naposledy ve fotorežimu AR Emoji přibyly postavičky z filmu Úžasňákovi. Ještě dříve byly zpřístupněny známé postavičky Mickey Mouse a Minnie.

Takto funguje funkce AR Emoji u Galaxy S9: