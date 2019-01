Samsung připomíná 10 let řady Galaxy. Vše začal model S, teď čekáme Galaxy S10

V souvislosti s blížícím se představením Samsungu Galaxy S10 se jihokorejský výrobce vydal po stopách rodiny Galaxy a na svém blogu zabrousil do desetileté mobilní historie, která se nám může zdát jako mobilní pravěk. Samsung se u mobilů nebál experimentovat, a tak již v roce 1999 uvedl na trh telefon s příjmem analogové televize, ve stejném roce pak uvedl do prodeje první „hodinkový“ smartphone SPH-WP10. Vypadal spíše jako přerostlá vysílačka, to hlavní ale uměl - vytočit a přijmout hovor.

V roce 2006 vydal Samsung fotomobil SCH-B600, který již ve své době nabídl 10Mpx fotoaparát s trojnásobným optickým zoomem. Základy nejpopulárnější řady chytrých smartphonů Galaxy, která postupně převzala vládu nad celým portfoliem, však znamenal až rok 2010.

Samsung Galaxy S

V březnu roku 2010 Samsung představil první generaci Galaxy S. Telefon se pyšnil čtyřpalcovým Super AMOLED displejem s rozlišením 480 × 800 pix, který byl ve své době brán jako „velký“. Telefon poháněl jednojádrový 1GHz procesor od Samsungu vyráběný 45nm technologií, operační paměť měla kapacitu 512 MB.

Samsung Galaxy S I9000 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 122 × 64 × 10 mm, 118 g

displej: 4'', kapacitní Super AMOLED, 480 × 800, 233 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (7,2|5,76 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3, GPS

paměť: 8 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 512 MB, baterie: 1 500 mAh

procesor: Samsung S5PC110 (1× Cortex-A8, 1 GHz, 45nm)

operační systém: Google Android 2,1 (Eclair), upgrade na 2,3

fotoaparát: 5MPx (2 592 × 1 944), video (1 280 × 720) 59 %

Na zadní straně byl připraven 5Mpx fotoaparát, který zvládal natáčet videa až v HD rozlišení. Baterie měla kapacitu 1 500 mAh, a mohli jste ji v případě potřeby vyměnit na jinou. V telefonu běžel Android 2.1 Eclair, který byl postupně aktualizován na Android 2.3 Gingerbread. Už v té době Samsung čistý Android dovybavil o vlastní grafickou nadstavbu TouchWiz.