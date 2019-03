Samsung připravuje další dva skládací smartphony. Na trh přijdou příští rok

Brzkým uvedením Galaxy Fold na trh to se skládacími hybridy od Samsungu určitě neskončí. Podle agentury Bloomberg jihokorejci již nyní připravují dvě další skládací zařízení, která se na trhu objeví v příštím roce. U každého z nich se přitom počítá z jinou formou skládací konstrukce.

Samsung Galaxy Fold katalog | preview rozměry a hmotnost: ? × ? × ? mm

displej: 7,3'', kapacitní Dynamic AMOLED, 1 536 × 2 152, 362 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 288 MB, baterie: 4 380 mAh

procesor: neuvádí se

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 61 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Další skládací model má být něco ve stylu připravované Motoroly RAZR 2019. Má se tak jednat o smartphone, jehož displej na výšku půjde spolu s tělem přeložit v polovině. Navenek tak zařízení bude působit něco jako skládací „véčko“. Ve složeném stavu by měl být na vnější straně k dispozici malý informační displej. Samsung však nejprve počká na zpětnou vazbu majitelů Galaxy Fold, a až poté se zřejmě rozhodne, zda na „véčko“ přidá displej nebo ne.

Druhou skládací novinkou bude, a není to určitě žádným překvapením, smartphone po vzoru Huawei Mate X. Tabletový displej tedy v polovině přeložíte směrem dozadu, takže v zavřeném stavu bude zařízení vypadat jako smartphone s oboustranným displejem. Zda půjdou do prodeje oba dva, nebo se vývoj některého z nich zastaví, uvidíme až po startu prodejů Galaxy Fold. Ty jsou v plánu na konec dubna, zda bude Galaxy Fold k dostání i v ČR, však zatím stále není jasné. Pokud ano, měla by jeho cena začínat na metě 45 tisíc Kč.

Podívejte se, jak se ovládá Galaxy Fold od Samsungu:

Zdroj Bloomberg