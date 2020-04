Samsung připravuje další update pro Galaxy S20. Proč v DxOMark stále chybí?

Samsung připravuje další firmwarovou aktualizaci, která opět vylepší mobilní focení. Po updatu ATCH, který do Česka dorazil přesně před dvěma týdny, se ve světě začal koncem března pomalu distribuovat balíček ATCT. V Číně už však Samsung vydal ještě novější aktualizaci ATD1, která má stále stejný seznam hlavních oprav. V popředí je, a to už po několikáté za sebou, vylepšení fotoaparátu.

Leaker Ice Universe na Twitteru uvádí, že mezi hlavní změny nové verze softwaru patři opětovné vylepšení ostření, režimu Auto HDR a také vyladění systémových přechodových animací při otevírání a zavírání aplikací, resp. při odemčení telefonu čtečkou otisků prstů. Aktualizace ATD1 vypadá jako hodně důležitá, protože přichází velmi rychle po verzi ATCT, která se do Evropy ještě nedostala.

Four days after updating the TCT firmware, China updated the Galaxy S20 series firmware TD1 again, once again improving the focus, HDR, and fine-tuning the transition animation. There are other improvements to be discovered. pic.twitter.com/4Pm6xCM4Tf