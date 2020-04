Samsung připravuje další update pro řadu Galaxy S20. A zase optimalizuje focení

Samsung připravuje další firmwarovou aktualizaci pro řadu Galaxy S20, a to jen týden poté, co se do Česka dostala aktualizace ATCH. Ta přinesla rychlejší a přesnější autofocus, a dále také svižnější ukládání fotografií ve vysokém rozlišení. Update bohužel neřešil nepovedené focení Galaxy S20 Ultra do blízka, kdy telefon dokáže ostřit jen na střed a zbytek rozmaže. Typicky je to vidět při focení textů. U makrosnímků nebo bližších detailů navíc Ultra v automatickém režimu nezaostří vůbec.

I Samsung si je zřejmě vědom toho, že fotoaparát po softwarové stránce ještě není ideální, takže má připravovaná aktualizace ATCT opět jeden hlavní bod programu - vylepšení fotoaparátu. Podle „leakera“ Ice Universe se rychlost a přesnost ostření u nově verze firmwaru výrazně zlepšila, jak konkrétně, a zda se to týká i focení s Galaxy S20 Ultra do blízka, si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Součástí firmwaru je i dubnová aktualizace zabezpečení

It can be determined: the focus speed and accuracy have been significantly improved — Ice universe (@UniverseIce) March 31, 2020

Aktualizace ATCT vyšla pro modely řady Galaxy S20 distribuované v Číně, Hong-Kongu a na Taiwanu. Na těchto trzích tradičně jihokorejci nabízejí odlišné verze firmwarových aktualizací, takže zatím není jasné, kdy se do zbytku světa dostane odpovídající „globální“ verze aktualizace. A na ní zřejmě čeká i DxOMark, protože před pár dny představený Huawei P40 Pro již své skóre zná, zatímco z řady Galaxy S20, která debutovala 11. února, se tradičního testu nedočkal ani jeden z představené trojice smartphonů. A to je, přinejmenším, trochu zvláštní...

Představení řady Galaxy S20 od Samsungu:

Zdroj Twitter