Samsung připravuje Galaxy Z Flip Lite. Jak výrazně se mu povede stlačit cenu dolů?

Současnou generaci telefonů skládacích a rozkládacích konstrukcí zatím velmi výrazně ovlivňuje koncová cena, která brání jejich výraznějšímu rozšíření mezi běžné uživatele. Samsung si toho je vědom také, proto údajně již brzy představí „ořezanou“ skládačku. Nemá se jednat o Galaxy Z Fold Lite, o němž se už delší dobu nehovořilo, ale o levnější variantu skládacího véčka Galaxy Z Flip, která by měla nést označení Galaxy Z Flip Lite.

Zdrojem této informace je Ross Young, ředitel společnosti DSCC, který má v poslední době poměrně přesné zákulisní informace týkající se skládacích displejů. U véčka bychom se měli dočkat nižší prodejní ceny, což by mohlo zajistit to, že se dostane k více uživatelům. A Samsung nehodlá šetřit na tom nejdůležitějším - strukturální součástí skládacího displeje má být i nadále ultratenké sklo UTG. A to je v kontrastu s dřívějšími spekulacemi, které hovořily o tom, že Samsung u levnějšího véčka použije jen polyimidovou fólii.

Samsung v současné době na trhu prodává tři skládačky. Nejdražší je Galaxy Z Fold2, který pořídíte za 54 990 Kč. Levnějšími variantami jsou véčka Galaxy Z Flip 5G (42 990 Kč) a Galaxy Z Flip (39 990 Kč). Budeme zvědaví, zda se Samsungu podaří stlačit cenu ořezaného skládacího véčka pod 30 tisíc. A pokud ano, bude to těsně nebo výraznějším cenovým rozdílem?

Redakční představení Samsungu Galaxy Z Flip 5G:

Zdroj Twitter