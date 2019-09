Samsung připravuje levnější alternativy ke Galaxy Fold a Galaxy Note10

Samsung podle aktuálních spekulací zvažuje, že do prodeje uvede ještě jeden model řady Galaxy Note10. Má se jednat o levnější variantu současné dvojice, která bude mít modelové označení SM-N770F. Písmeno N zcela jasně odkazuje na řady Galaxy Note, F na konci zase potvrzuje existenci evropské varianty. Ovšem sedmičková řada byla naposledy použita v roce 2014, kdy jihokorejci uvedl na trh tabletofon Galaxy Note 3 Neo (SM-N750F). Aktuální topmodely řady Galaxy Note mají modelová označení SM-N970F a SM-N975F.

Nový model by měl být levnější alternativou Galaxy Note10, u které očekáváme menší RAM, méně fotoaparátů a také méně výkonný čipset. Zůstane však pero S Pen, které bude stěžejní funkcí, která by spolu s nižší pořizovací cenou mohla k řadě Galaxy Note přilákat další uživatele. U levnějšího Notu je zatím známo pouze to, že bude mít 128GB paměť, a že v něm poběží Android 9.0 s nadstavbou One UI.

Podobnou strategii v podobě levnějšího modelu Samsung zřejmě zvolí i u svého skládacího zařízení. Zatímco Galaxy Fold má modelové označení SM-F900F, již nyní jihokorejci připravují model SM-F700F. Vyplatí se Samsungu sázka na levnější modely, kterým zůstanou klíčové funkce (S Pen resp. skládací konstrukce), zatímco zbytek hardwaru bude odkazovat spíše na střední třídu? Vše jsou ale zatím pouze spekulace, až čas ukáže, zda to Samsung s levnějšími verzemi svých topmodelů myslí opravdu vážně.

Redakční představení Galaxy Note10 a Galaxy Note10+:

